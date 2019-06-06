В "Укренерго" прогнозують подорожчання електрики для промисловості на 42%

Після запуску нової моделі ринку електроенергії з 1 липня 2019 року вартість електроенергії для непобутових споживачів, зокрема бюджетних установ та промисловості, зросте на 42%.
Про це повідомив голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його словами, презентовані Міністерством енергетичної політики розрахунки щодо вартості електроенергії для населення не відповідають дійсності.
Ковальчук зазначає, що реальна собівартість електроенергії для населення складає 21 копійку, а не 1,06 гривні, як вважають у Міненерго. Саме останню вартість уряд заклав у тариф на передачу електроенергії, який у підсумку сплачуватимуть непобутові споживачі. "Розрахунки НКРЕКП показують, що внаслідок ухвалення цього проекту, розробленого Міненерго, ціни на електрику для промисловості та інших споживачів, крім населення, зростуть на 42%", — повідомив глава "Укренерго".
Він додав, що таке суттєве зростання цін на електрику спричинить зростання цін на всі вироблені товари та послуги, що у кінцевому результаті відобразиться на звичайних споживачах.
Нагадаємо:
- 5 червня Кабінет міністрів України затвердив проект постанови "Про затвердження положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" та проект протокольного рішення. При цьому в Міненерго запевнили, що після запуску енергоринку вартість електроенергії не зросте.
- 22 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав пропозицію відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії. Таку ж позицію озвучили в Світовому банку.
- У команді президента Володимира Зеленського підтримали пропозицію відкласти запуск нового енергоринку.
- Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський виступив за своєчасне впровадження нової моделі ринку електричної енергії в Україні з 1 липня поточного року.
- В ЄС підтвердили, що запуск нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги.
Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.