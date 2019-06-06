В "Укренерго" прогнозують подорожчання електрики для промисловості на 42%

Після запуску нової моделі ринку електроенергії з 1 липня 2019 року вартість електроенергії для непобутових споживачів, зокрема бюджетних установ та промисловості, зросте на 42%.

Про це повідомив голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, презентовані Міністерством енергетичної політики розрахунки щодо вартості електроенергії для населення не відповідають дійсності.

Ковальчук зазначає, що реальна собівартість електроенергії для населення складає 21 копійку, а не 1,06 гривні, як вважають у Міненерго. Саме останню вартість уряд заклав у тариф на передачу електроенергії, який у підсумку сплачуватимуть непобутові споживачі. "Розрахунки НКРЕКП показують, що внаслідок ухвалення цього проекту, розробленого Міненерго, ціни на електрику для промисловості та інших споживачів, крім населення, зростуть на 42%", — повідомив глава "Укренерго".

Він додав, що таке суттєве зростання цін на електрику спричинить зростання цін на всі вироблені товари та послуги, що у кінцевому результаті відобразиться на звичайних споживачах.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.