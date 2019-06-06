Рада бізнес-омбудсмена запускає інформаційну кампанію на підтримку "білого" бізнесу

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) з червня розпочинає інформаційну кампанію під назвою "ЗміNEW" про можливості прозорого ведення бізнесу.

Про це БІЗНЕСу повідомили у прес-службі РБО.

Як зазначається, мета цієї кампанії – надати підприємцям більше інформації про захист їх законних прав та сприяти створенню культури прозорої державної служби. Тому Рада планує провести низку заходів разом з провідними українськими ЗМІ, ключовими бізнес-асоціаціями, бізнес-школами, університетами та державними органами.

"Щороку до нас звертаються сотні підприємців, що розчаровані діями чиновників. Єдиний спосіб чинити спротив корупції – діяти спільно. Підприємці мають унікальну можливість визначити шлях, яким далі рухатиметься Україна. Для цього наш проект запропонує бізнесу й держорганам майданчик для відкритої комунікації та співпраці. Ми розкажемо про права підприємців та можливості їх захисту за допомогою Ради бізнес-омбудсмена", - наголосив бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета.

Кампанія має п’ять напрямів. Перший напрям Рада реалізує спільно з медіа-партнером LIGA.net. У червні стартував пілотний проект "Уроки бізнесу". Це серія відеоінтерв’ю з лідерами компаній – скаржниками Ради бізнес-омбудсмена – які розповідають, як влаштований їхній бізнес. Разом з відомими журналістами РБО привертає увагу до проблем ведення бізнесу в Україні та показує історії людей, приклад яких спростовує стереотип, що хабарництво – єдиний шлях до успіху.

Другий компонент спрямований на співпрацю з ключовими бізнес-асоціаціями. Разом з Американською торговельною палатою експерти РБО розпочинають низку інтерактивних семінарів, де запропонують рішення найгостріших проблем, з якими часто стикаються підприємці – обшуки, податкові перевірки та комплаєнс. Згодом до цієї ініціативи долучаться інші бізнес-асоціації, члени наглядової ради РБО.

Третій компонент – робота з бізнес-школами. РБО незабаром проведе панельні дискусії та семінари у Києво-Могилянській бізнес-школі (КМБШ) та Міжнародному інституті менеджменту (МІМ). Заходи об’єднають підприємців та державних службовців для обговорення тем, які Рада піднімає у своїх системних звітах.

Четвертий компонент – взаємодія з молоддю в університетах та молодіжних організаціях. "Основна мета компоненту – надати майбутнім підприємцям, економістам та юристам більше інформації про антикорупційні практики, розвинути культуру нульової толерантності до корупції", - зазначили в РБО.

Рада бізнес-омбудсмена домовилася про співпрацю з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка та вже провела перший воркшоп для студентів-міжнародників.

П'ятий компонент пов’язаний з роботою державних органів. РБО проведе освітні заходи для чиновників на тему співпраці, роз’яснить держорганам, як найефективніше співпрацювати з інспекторами Ради над розглядом скарг, що надходять бізнес-омбудсмену.

"Наразі проект розширюється та запрошує однодумців, які готові творити майбутнє українського бізнесу, приєднатися до нашої кампанії "ЗміNEW", - закликають в Раді бізнес-омбудсмена.

Довідка: Рада бізнес-омбудсмена – це незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів України, започаткований з метою створення прозорих умов роботи державних та місцевих органів влади, державних або підконтрольних державі компаній, а також для запобігання корупції.

РБО фінансується через мультидонорний рахунок ЄБРР, відкритий у 2014 році задля створення сприятливих умов ведення бізнесу для українських підприємців. Донорами є: Велика Британія, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія та Євросоюз.