В Україні визначили майданчик для е-торгів електроенергією

Аукціони з продажу електроенергії державної генерації будуть здійснюватися через майданчик "Української енергетичної біржі".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт біржі.

Зокрема, продавати електрику будуть протягом трьох перших місяців від запуску ринку електроенергії. Тим часом на базі Prozorro повинні розробити таку ж платформу.

"В даний час торгова платформа Української енергетичної біржі є єдиною в Україні, де на постійній основі проходять торги широким колом енергоресурсів (природного газу, нафтопродуктами, скрапленим газом, вугіллям та ін.). У зв'язку з введенням оптового ринку електроенергiї 1 липня 2019 до переліку товарів, що торгуються на біржі, додається електроенергія", - заявили на Українській енергетичній біржі.

Там зазначили, що крім державних генерацій, ініціаторами торгів на добровільній основі можуть бути приватні електрогенеруючі підприємства.

"Реалізація електроенергії через біржу є світовою практикою. Ми маємо багаторічний досвід, необхідне програмне забезпечення і володіємо передовими технологіями для проведення таких торгів...Наступним кроком буде настройка торгівлі середньо- і довгостроковими товарними деривативами", - зазначив генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.