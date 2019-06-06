Автоконцерн Ford закриє завод у Британії через Brexit

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, про це планується оголосити сьогодні, 6 червня, під час зустрічі представників Ford з чиновниками профспілки Unite.

Як зазначається, такий крок стане ударом для британської автомобільної промисловості, адже на заводі працює понад дві тисячі людей.

Проте раніше в компанії попереджали, що в разі так званого жорсткого Brexit Ford може втратити до $1 млрд.

У Британії сьогодні працюють два заводи Ford - у Брідженді та Дагенхемі. Вони виготовляють близько 1,3 млн двигунів для установки на транспортних засобах в Німеччині, Туреччині, США.

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