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Автоконцерн Ford закриє завод у Британії через Brexit

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Американський авто концерн Ford збирається закрити свій завод двигунів у британському Брідженді (Уельс).

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, про це планується оголосити сьогодні, 6 червня, під час зустрічі представників Ford з чиновниками профспілки Unite.

Як зазначається, такий крок стане ударом для британської автомобільної промисловості, адже на заводі працює понад дві тисячі людей.

Проте раніше в компанії попереджали, що в разі так званого жорсткого Brexit Ford може втратити до $1 млрд.

У Британії сьогодні працюють два заводи Ford - у Брідженді та Дагенхемі. Вони виготовляють близько 1,3 млн двигунів для установки на транспортних засобах в Німеччині, Туреччині, США.

Нагадаємо:

  • У березні американський автоконцерн Ford заявив про намір скоротити п'ять тисяч робочих місць в Німеччині. Такий крок є частиною оголошеної в січні європейської програми концерну з реструктуризації.
  • у березні Ford також повідомив про закриття заводів та припинення виробництва легкових авто в Росії до кінця червня 2019 року.
  • у квітні 2019 Мін'юст США почав кримінальне розслідування щодо автоконцерну Ford. Це пов'язано з сертифікацією шкідливих викидів автомобілів компанії. 
виробництво Ford Британія автомобілі Brexit