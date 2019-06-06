Автоконцерн Ford закриє завод у Британії через Brexit

Американський авто концерн Ford збирається закрити свій завод двигунів у британському Брідженді (Уельс).
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.
За даними джерел видання, про це планується оголосити сьогодні, 6 червня, під час зустрічі представників Ford з чиновниками профспілки Unite.
Як зазначається, такий крок стане ударом для британської автомобільної промисловості, адже на заводі працює понад дві тисячі людей.
Проте раніше в компанії попереджали, що в разі так званого жорсткого Brexit Ford може втратити до $1 млрд.
У Британії сьогодні працюють два заводи Ford - у Брідженді та Дагенхемі. Вони виготовляють близько 1,3 млн двигунів для установки на транспортних засобах в Німеччині, Туреччині, США.
Нагадаємо:
- У березні американський автоконцерн Ford заявив про намір скоротити п'ять тисяч робочих місць в Німеччині. Такий крок є частиною оголошеної в січні європейської програми концерну з реструктуризації.
- у березні Ford також повідомив про закриття заводів та припинення виробництва легкових авто в Росії до кінця червня 2019 року.
- у квітні 2019 Мін'юст США почав кримінальне розслідування щодо автоконцерну Ford. Це пов'язано з сертифікацією шкідливих викидів автомобілів компанії.