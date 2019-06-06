Котедж за ціною "двушки": У Києві зростає попит на заміське житло

За 5 місяців 2019 року розрив між вартістю житла в передмісті Києва та спальних районах столиці складає в середньому 35%.

Такі дані озвучив управляючий партнер AVM Development Group Владислав Кононов, повідомляє БІЗНЕС.

На його думку, за вказаний період розрив в ціні збільшився в середньому на 1,0-1,5%, що в найближчі місяці позначиться на перерозподілі споживацького попиту з київських об’єктів на приміські.

"З початку року попит на заміське житло зріс на 3-5% порівняно із груднем 2018 року. Головними стимулами для такого приросту є більш вигідна ціна покупки житла в передмісті, а також рекреаційні можливості, яких в Києві недостатньо. Вартість котеджу площею 100 кв. метрів дорівнює ціні двокімнатної квартири на околиці Києва. При цьому рекреаційні, інфраструктурні можливості нових котеджних містечок значною мірою перевершують ЖК, що будуються спальних районах столиці", – зазначає Кононов.

Він також вважає, що високі ціни на житло в Києві значно підвищують привабливість вкладення інвестицій саме у ринок передмістя, а саме в сегменти котеджів та земельних ділянок, що придатні для індивідуального будівництва. На сьогодні частка покупців в сегменті котеджних містечок і земельних ділянок під індивідуальну забудову зросла до 12%, тоді як в минулому році складала 5%. Це практично стільки ж, як і попит на двокімнатні квартири площею від 45 кв. м до 60 кв. м.

"Сьогодні можна говорити про те, що суттєво змінилася кон’юнктура привабливості в різних сегментах передмістя столиці. Саме котеджі і земельні ділянки під будівництво розглядаються споживачами, як інвестиційне вкладення", – каже управляючий партнер AVM Development Group.

За його підрахунками, сьогодні дохідність вкладень в купівлю котеджу на етапі будівництва котеджного містечка (котлован) складає в середньому 25%. Окрім цього, щороку такі будинки можуть приносити пасивний дохід в розмірі 12%.

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