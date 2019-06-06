На європейських ринках побільшало української продукції

За результатами минулого року частка присутності української продукції на ринках Європи збільшилась до 33,5%.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

За його даними, у 2018 році був рекордний врожай 70 млн тонн. Загалом за минулий рік Україна виробила аграрної продукції на 850 млрд грн та експортувала на $18,6 млрд.

Кубів також нагадав, що з 2017 року в Україні працює програма державної підтримки для виробників сільгосптехніки, яка дозволяє отримати часткову компенсацію вартості своєї продукції.

Лише за 2018 рік програмою скористалися 7043 аграрних підприємства, придбавши 17182 одиниць української техніки та обладнання. За цю техніку покупці сплатили 4,4 млрд грн та отримали 912,9 млн грн компенсації від держави.

"Локалізація виробництва такої техніки поступово зростає з 35 до 55% і це не зупиняє аграріїв від розширення асортименту та найменувань власної продукції", - сказав віце-прем’єр. Він додав, що уряд працює над розширенням можливостей вказаної програми, щоб стимулювати виробництво української сільськогосптехніки.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, за чотири місяці 2019 року Україна експортувала аграрної продукції на $7,1 млрд, що на $1,1 млрд або на 18,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Водночас у 2018 році Україна втратила статус третього у світі експортера меду.

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