Глобальний ринок комерційної нерухомості схуд на 8%. Україна показала зростання на 54%

У першому кварталі 2019 року обсяг угод на глобальному ринку комерційної нерухомості склав $156 млрд, що на 8% менше від аналогічного періоду минулого року.

Про це БІЗНЕСу повідомили в консалтинговій компанії JLL.

Головною причиною скорочення кількості угод на глобальному ринку стало послаблення інвестиційної активності в Америці та Європі.

"Погіршення прогнозу приросту світової економіки, ескалація торгової війни між США та Китаєм, а також невизначеність із Брекзитом, – всі ці фактори змушують сьогодні інвесторів обережніше підходити до питання продажу активів. Інвестори стають більш перебірливими при купівлі об’єктів, надаючи перевагу активам із потенціалом росту доходів", – пояснюють аналітики JLL.

Так, у розрізі регіонів Північна та Південна Америки за перші три місяці поточного року залучи на 8% менше інвестицій порівняно з аналогічним періодом минулого року: обсяг угод тут склав $62 млрд. Погіршення показника на початку року спостерігалося в багатьох крупних країнах цього регіону, в тому числі, в США (-5%), Канаді (-17%), Бразилії та Мексиці (-76%).

Результат інвестиційної активності в Европі, на Близькому Сході та в Африці (регіон EMEA) був найслабшим, якщо розглядати період із 2-го кварталу 2016 року. За рік обсяг угод зменшився на 22%, до $50 млрд. Основні континентальні ринки цього регіону продемонстрували значне зменшення об’єму транзакцій в першому кварталі 2019 року.

Зокрема, показники Великої Британії за цей час упали на 18%, Німеччини – на 20%, а Франції – на 21%. Водночас на деяких ринках спостерігається приріст, в тому числі, у Швеції (58%), Україні (54%), Росії (32%), а Болгарія і Чехія подвоїли об’єм угод на 117% і 109% відповідно. Однак ця позитивна динаміка стала результатом низької бази попереднього періоду і жодним чином не впливала на приріст загально регіонального показника.

Єдиним регіоном, якому вдалося наростити об’єм інвестиційних угод на ринку нерухомості, став Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Показник для першого кварталу склав рекордні $45 млрд. Головними драйверами зростання об’єму регіональних інвестицій стали Китай, де обсяг транзакцій зріс на 106%, Сінгапур (приріс у 71%) та Південна Корея (28%). При цьому результати Австралії, Японії та Гонконгу погіршилися.

У своєму дослідженні експерти JLL також зазначають, що другий рік поспіль Токіо стає лідером серед міст за рівнем інвестиційної активності. Окрім нього, в топ-5 найбільших інвестиційних міст увійшли Шанхай, що піднявся за рік на чотири пункти і зайняв 2-е місце в цьому рейтингу, та Нью-Йорк, що опустився на 3-тє місце. При цьому Лондон, який за результатами 2018 року був лідером серед міст із максимальною інвестиційною активністю, у першому кварталі 2019-го посів лише 4-ту сходинку цього рейтингу. Замикає топ-5 Сеул, який за рік піднявся з 9-го місця.

Топ-10 міст за обсягом інвестиційних угод на світовому ринку нерухомості:

1 квартал 2018 року 1 квартал 2019 року Місто Сума угод, $ млрд Місто Сума угод, $ млрд Токіо 7,0 Токіо 6,5 Нью-Йорк 6,9 Шанхай 6,3 Лондон 6,6 Нью-Йорк 5,8 Гонконг 5,0 Лондон 5,5 Лос-Анджелес 4,5 Сеул 4,5 Шанхай 4,3 Гонконг 4,4 Париж 4,2 Лос-Анджелес 4,3 Вашингтон 3,9 Кремнієва долина 3,6 Сеул 3,5 Шеньчжень 3,4 Чикаго 3,0 Сіетл 3,3

Що стосується сегментів комерційної нерухомості, то майже в усіх сегментах спостерігалося річне зниження обсягів транзакцій. Особливо великий спад продемонструвала торгова нерухомість ("мінус" 21% у річному співвідношенні), оскільки інвестори коректують свої переваги, враховуючи зміни в споживацькій поведінці. Єдиний сектор, інвестицій, що зріс, – це багатофункціональні комплекси (73%). Традиційно у великих містах на офісний сегмент нерухомості припадала найбільша частка інвестицій, однак об’єм транзакцій в офісні об’єкти теж показав зниження: в першому кварталі 2019 року цей показник зменшився на 7% (до $75 млрд) порівно із першим кварталом 2018 року.

За прогнозами експертів компанії JLL, об’єм глобальних інвестиційних угод на ринку комерційної нерухомості у 2019 році може зменшитися на 5-10% порівняно з 2018 роком і очікувано складе близько $690 млрд.

При цьому Азіатсько-Тихоокеанський регіон має усі шанси, щоб досягти максимального інвестиційного показника в цьому році. Це станеться, в основному, за рахунок рекордної активності в Китаї на фоні притоку іноземного капіталу, а також за рахунок бізнес-активності в Сінгапурі та Південній Кореї.

"На сьогодні дохідність цього бізнес-сегменту знаходиться на історично низькому рівні на більшості ринків світу. На фоні значного обсягу капіталу, який як і раніше зацікавлений в інвестиціях у нерухомість, і позитивної орендної активності на більшості світових ринках, різка корекція доходності малоймовірна", - прогнозують експерти JLL

Водночас у другому кварталі спостерігається активність в сегменті складської нерухомості.

Нагадаємо, у США уклали найбільшу в історії угоду з приватною нерухомістю - інвестиційна компанія Blackstone Group LP купує мережу промислових складів у США у сінгапурської GLP за $18,7 млрд, включаючи борг.