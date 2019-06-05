"Відмивка" мільярдів: "Приватбанк" розкрив деталі позову до Коломойського у США

Американський аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив текст позову "ПриватБанку" до колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Також серед відповідачів фігурують троє громадян США і 19 компаній.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт компанії.

Позовна заява налічує 104 сторінки, в якій описано схему відмивання українських грошей в США.

У ній зазначається, що підставою для позову стала низка схем, які мають ознаки шахрайства та які начебто були організовані Коломойським і Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих "ПриватБанком" в період, коли він був підконтрольний його колишнім власникам.

"З січня 2006 року по грудень 2016 року загальний рух коштів на кредитних рахунках кінцевих бенефіціарів власників в кіпрській філії "ПриватБанку" склало 470 млрд доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру в той же період (стор. 78 позовної заяви)", - йдеться в позові.

При цьому вказується, що на 20 найбільших фігурантів схем Коломойського і Боголюбова доводиться $203,04 млрд. вихідних платежів на користь інших клієнтів "ПриватБанку", а вхідних платежів вони отримали на $200,25 млрд.

Як зазначає НВ Бізнес, що якщо ця сумма буде доведена в суді, то це буде найбільша справа з відмивання коштів, реалізована однією групою осіб.

Нагадаємо, 21 травня націоналізований "ПриватБанк" подав до Канцелярського суду штату Делавер (США) позов проти колишніх власників банку.

5 червня президент Володимир Зеленський запевняє, що не збирається виступати на боці колишніх власників "ПриватБанку" і захищатиме лише інтереси держави.