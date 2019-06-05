"Нафтогаз" відповів на "наїзд" Гройсмана щодо цін на газ

У НАК "Нафтогаз України" стверджують, що вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку.

Так у компанії відреагували на сьогоднішню заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який звинуватив "Нафтогаз" у "накручуванні цін" на газ для населення на червень та липень, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

"Насправді, ми вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку. Тому, в залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", - заявляють в "Нафтогазі".

У компанії зауважили, що Кабмін висуває вимоги, які "іноді протирічать одна одній". "Ми щиро намагаємося виконувати максимальну кількість з них одночасно. Розуміємо, що такий час. Саме зараз, наприклад, ми працюємо над такими пріоритетними завданнями: 1. Закупити достатньо газу на зиму, щоб українці не мерзли, що б не робив Газпром". 2. Зробити якісне відокремлення оператора ГТС, щоб зберегти Україні транзит газу і доходи, співставні з бюджетом на оборону. 3. Працювати прибутково, щоб наповнювати держбюджет грошима і щоб не було затримок по пенсіях та зарплатах у бюджетних сферах", - кажуть в "Нафтогазі".

Там стверджують, що найкращий спосіб переконатися, що ціна на газ обґрунтована - надати доступ до цього ринку для максимального кола постачальників. "Тоді ціна точно буде чесною і прозорою", - наголисили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що НАК "Нафтогаз України" накрутив ціну на газ до 8,8 тис. грн за тисячу кубометрів газу по деяких регіонах, тоді як у червні газ має коштувати приблизно 8 тис. грн, у липні – 7,7 тис. грн.

Тому уряд зобов'язав "Нафтогаз" не підвищувати ціни на газ для населення, а також ініціював перевірку НАК щодо формування ціни газу.