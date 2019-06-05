Скажи UA показала системність зловживань митниці та СБУ, аналогічних затримці вантажів "ГрадОлії"

Платформа Скажи UA , що є соціальним проектом траблшутингової компанії Underdog The UnLawyers , виявила ознаки імовірної схеми незаконного затримання вантажів під час митного оформлення з боку представників Державної фіскальної служби та уповноважених осіб органів Служби безпеки України.

Таку інформацію Скажи UA надало редакції БІЗНЕСу.

За даними платформи, на існування цієї схеми вказує, зокрема, те, що затримки вантажів носять системний характер і створюють умови для шантажу власників товару.

Так, останнім часом лише на двох митницях (Одеській та Кіровоградській) було виявлено 14 випадків реалізації цієї схеми. "Проте лише два з них набули публічного розголосу, про інші 12 можна дізнатись тільки після ретельного аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень", - зазначили в Скажи UA.

Як імовірно працювала схема?

Відправник відвантажував товар на митницю та подавав митну декларацію до відповідного органу митного контролю. Вже під час митного оформлення (буквально кілька днів після початку) від органу СБУ надходив лист або доручення щодо необхідності затримання вантажу з метою огляду (переогляду) з різних підстав. Як наслідок, затримання вантажу митницею за вказівкою СБУ на декілька місяців, що спричиняло збитки відправнику (простій вантажу, додаткову оренду вагонів, плату за зберігання товарів тощо) тягар виплати яких лягав лише на відправника. Подальший відпуск вантажу, оскільки реальних підстав його затримувати чи конфіскувати не було.

"Таким чином, підприємства несуть збитки у відносинах з контрагентами за порушені строки поставки і псування товару, додаткові витрати по оплаті логістичних послуг в результаті затримки транспорту та витрати на багаторічні судові процеси, пов'язані з відшкодуванням митниками завданих збитків неправомірними діями. Як свідчить судова практика, суди відмовляють в таких вимогах", - заявили в Скажи UA.

За словами представників платформи наявність лише 14 осіб, які вирішили захищати свої права, свідчить про сотні таких, хто замовчує такі випадки, побоюючись можливої реакції держслужбовців. "Пояснити можливо лише поодинокі випадки зловживань, а системний характер порушень немає виправдань і потребує негайної реакції посадовців вищого рангу", - кажуть в Скажи UA.

Випадки реалізації цієї схеми:

Власник ТОВ "ОЕЗ ГрадОлія" Станіслав Таршин виходив в медіа-простір з проблемою постійних затримок вантажу на Кіровоградській митниці на підставі листів СБУ.

Джерело: http://www.kypur.net/mytnyj-vidstij-porushen-pry-perevirtsi-vantazhiv-gradoliyi-ne-znajshly-ta-osad-lyshyvsya/

Компанія CCC Ukraine на початку 2018 року потерпала від постійних затримок товару (взуття) на Одеській митниці через листи-орієнтування СБУ. В результаті звернення до бізнес-омбудсмена безчинства СБУ були припинені.

Джерело: https://boi.org.ua/media/uploads/i_quarter_report_2018_ukr_web.pdf

ТОВ "Виробничо-Комерційна фірма "Містраль" в 2017 році зазнало збитків на суму майже 800 тис. грн. через безпідставне затримання вантажів (металобрухт) на Одеській митниці на підставі листа СБУ. Лист СБУ з’явився через 3 днів з дати надходження товару на митний огляд.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77907687

ТОВ "Виробничо-Комерційна фірма "Містраль в 2017 році зазнало збитків на суму майже 343 тис. грн. через безпідставне затримання вантажів (металобрухт) на Кіровоградській митниці на підставі листа СБУ. Лист СБУ з’явився через 3 днів з дати надходження товару на митний огляд.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73232609

ТОВ ВКФ "Кріопром" в 2018 році працівниками СБУ було незаконно затримано вантаж та передано на зберігання третій особі під час митного оформлення вантажу на Одеській митниці. Такі дії митників визнанні протиправними.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80406488

ТОВ "УКРТАФТ" (тютюнові вироби) в кінці 2017 року працівниками Одеської митниці ДФС було зупинено митне оформлення на підставі рекомендаційного листа СБУ. Судом було визнано такі дії митниці протиправними.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73368492

ПАТ "Південна винокурня" під час митного оформлення вантажу надійшло доручення СБУ щодо огляду товарів (алкогольні вироби), що призвело до затримки митного оформлення. Лише через суд, який визнав такі дії митниці протиправними, вдалось закінчити митне оформлення вантажу.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65499207

ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" звернулось до суду з позовом про визнання дій Одеської митниці щодо зупинення митного оформлення товарів на підставі листа СБУ протиправними. Суд позов задовольнив і стягнув з Одеської митниці ще 70 тис. грн. матеріальної шкоди.

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71149173

ДП "Словечанське лісове господарство" в 2017 році через затримку вантажу (деревина) Одеською митницею на підставі доручення СБУ про переогляд, зазнало збитків на суму понад 920 тис. грн. Аналогічно це доручення СБУ надійшло буквально через пару днів після початку митного оформлення.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74753217

ДП "Овруцьке лісове господарство" в 2017 році через суд визнало аналогічні дії Одеської митниці про переогляд вантажу на підставі доручення СБУ, що надійшло вже після завершення митного оформлення, протиправними.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78047269

ДП "Лугинське лісове господарство" звернулось до суду з вимогою визнати дії Одеської митниці щодо затримки вантажу на митному огляді на понад два місяці на підставі листа СБУ протиправними. Судом було відмовлено в позові.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80055409

ДП "Олевське лісове господарство" через чергову затримку товару Одеською митницею на підставі доручення СБУ в 2017 році зазнало збитків на понад 550 тис. грн.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76024834

ДП "Макарівське лісове господарство" через аналогічні дії Одеської митниці та СБУ в 2017 році зазнало збитків на суму понад 536 тис. грн.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78626383#

ДП "Коростишівське лісове господарство" зазнало збитків на суму понад 220 тис. грн. через затримку вантажу понад 2,5 місяці Одеською митницею за дорученням СБУ.

Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76414722

Нагадаємо, група компаній "ГрадОлія" раніше неодноразово виходила в публічний простір щодо випадків із затримкою вантажів з боку представників Одеської та Кіровоградської митниць. Зокрема:

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