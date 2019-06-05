Зеленський запропонує бізнесу вкладатися в Донбас

Президент України Володимир Зеленський планує в червні планує зустрітися з представниками великого бізнесу і запропонувати їм інвестувати в інфраструктуру Донбасу.

Про це він заявив по телемосту з Брюсселя для "Сніданку з 1+1", повідомляє БІЗНЕС.

"З великим бізнесом збираємося зустрітися в червні. І будемо говорити про розвиток Донбасу. Тому що у нас є план, і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, тому що ми всі розуміємо, що Донбас обов’язково повернеться, і хтось цим повинен займатися", — сказав Зеленський.

Також він повідомив, що зустрічається з українськими олігархами і представниками бізнесу. "Зустрічався з Пінчуком, хтось ще приїжджав. Приїжджали деякі політики, тому що вони теж олігархи", — сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський має намір обговорити з європейськими колегами відкриту демонстрацію агресії з боку Росії.

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