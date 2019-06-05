"Треба повернути їх на землю": Уряд зобов`язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

Відповідну постанову уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що коли імпортні ціни знижуються, то і внутрішні ціни для українських споживачів теж повинні знижуватися. Водночас, за його словами, "Нафтогаз" затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення, яке їх (керівництво НАК "Нафтогаз України") поверне на землю. Вони накрутили ціни до 8800 (грн за тисячу кубометрів газу) по деяких регіонах. Знову будуть тикати пальцями, що це уряд зробив чи хтось ще? Ні, це зробив "Нафтогаз"! І я наголошую, що ніхто це терпіти не буде. Ми говорили це неодноразово. Що передбачає сьогодні ринкова ціна? Газ має коштувати в червні біля 8 тис. грн (за тисячу кубометрів), в липні 7700 грн, а не 8800 грн. Оце той коридор, який повністю відповідає ринковій ціні", – наголосив Гройсман.

Тому, за його словами, уряд зобов'язує НАК знизити ціни. Також глава уряду затребував від керівництва НАК "Нафтогаз України" вже найближчим часом представити прогноз подальшого зниження ціни на газ – відповідно до світових ринкових тенденцій.

Крім того, Гройсман доручив звернутися до Рахункової палати, АМКУ, ДФС, Держаудиту і перевірити формування ціни газу всередині "Нафтогазу". "І якщо НАК не відкриє документи, я буду вважати, що вони приховують маніпуляції і фальсифікації формування на газ. Я вважаю, що всі повинні бачити, хто у кого купує газ, і як він транспортується", - заявив прем`єр.

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