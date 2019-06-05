Уряд "розчистив дорогу" для запуску енергоринку

Кабінет міністрів України затвердив проект постанови "Про затвердження положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" та проект протокольного рішення.

Відповідне рішення уряд схвалив сьогодні, 5 травня, інформує БІЗНЕС.

"У мене три пропозиції. Перша – парламент визначив, що ринок має бути введений 1 липня і впроваджений в дію. Закон України. У нас сьогодні немає жодних варіантів, як тільки вводити його. Друга позиція – ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання. Третя – щоб ринок був запроваджений технічно… Тому є пропозиція зараз його (проект постанови - ред.) схвалити з одноденним доопрацюванням, щоб з 1 липня у нас не було жодних питань по зростанню", - сказав прем`єр-міністр Володимир Гройсман.

У свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що покладення спеціальних обов'язків на "Енергоатом", "Укргідроенерго", а також розподільчі мережі і оператора системи розподілу дасть можливість не піднімати ціни для населення. "Будь-яка європейська країна, яка вводила ринок електричної енергії, відчувала підвищення цін від 30 до 70%. Ми вивчали цей досвід і можемо сказати, що те рішення, яке ухвалюється сьогодні, зокрема, щодо покрадення спецобов`язків, дасть можливість не піднімати ціни для населення і залишити їх на тому рівні, які були протягом цих трьох років... В нормі постанови до 31 грудня 2020 року ця ціна є незмінною", - сказав міністр.

Він також повідомив, що із запровадженням енергоринку скасовується формула "Роттердам+". "Звичайно, з 1 липня тоді "Роттердам+" як такий не існує...Він не має сенсу. Працюють ринкові механізми, які визначають цінову політику", - зазначив Насалик.

За його словами, вказаною постановою усуваються всі перешкоди для своєчасного запуску енергоринку. При цьому міністр додав, що сьогодні всі суб`єкти готові до цього.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

"Роттердам+"— методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Введена в дію у травні 2016 року.

Відповідно до методики, вартість палива визначається за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну". У вартість доставки включене транспортування до українського порту та залізничний транспорт територією України на склади ТЕС.

При цьому ціна на покупку вугілля визначається на підставі середньої ціни на Європейському ринку за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни (тому порівнювати її з ціною на біржі Роттердама на певну дату некоректно).

Формула розрахунку ціни "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.