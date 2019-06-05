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Зеленський відреагував на спроби Коломойського повернути "ПриватБанк"

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Президент Володимир Зеленський запевняє, що не збирається виступати на боці колишніх власників "ПриватБанку" і захищатиме лише інтереси держави.

 Про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюселі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Twitter Адміністрації президента.

"Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", — сказав президент.

Нагадаємо:

Приватбанк Володимир Зеленський Ігор Коломойський