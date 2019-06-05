Зеленський відреагував на спроби Коломойського повернути "ПриватБанк"

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не збирається виступати на боці колишніх власників "ПриватБанку" і захищатиме лише інтереси держави.
Про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюселі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Twitter Адміністрації президента.
"Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", — сказав президент.
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".
- Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
- 20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які згодом об`єднали в один.
- 20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".
- 21 травня Господарський суд Києва на вимогу Коломойського зобов'язав Нацбанк надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.
- 22 травня Нацбанк України і "ПриватБанк" повідомили, що виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".
- 24 травня Нацбанк оскаржив два рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня щодо "ПриватБанку".
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Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що планує знову стати співвласником державного "ПриватБанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.