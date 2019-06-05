В Україні назвали топ-30 "найдорожчих" керівників приватних компаній

Видання The Page оприлюднило рейтинг "Топ-30 високооплачуваних керівників українських приватних компаній". У ньому показаний рівень доходів топ-менеджерів фірм з-поміж 300 найбільших в країні за розміром обороту.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт видання.

Хоча зарплати топ-менеджерів включають також пакет премії та різноманітні винагороди, автори рейтингу вирішили обмежитися чистими зарплатами, які визначалися завдяки інформації, отриманої від п’яти найбільших HR-агентств країни.

Так, до першої трійки лідерів увійшов глава ДТЕК Максим Тимченко - його чиста ставка складає $ 60 тис. на місяць, глава ще однієї компанії Ріната Ахметова "Метінвест" Юрій Риженков отримує $55 тис. на місяць. Замикає трійку Парамжіт Калон з "АрслелорМіттал Кривий Ріг" - його щомісячний чек становить $50 тис.

Наступна велика група з 15 топ-менеджерів отримує щомісяця від $30 до $40 тис. Замикають рейтинг керівники з зарплатою в $20 - 25 тис.

Автори рейтингу відзначають, що до нього потрапили далеко не всі топ-менеджери країни. За кадром залишилося безліч корпорацій, які не мають обороту.

Нагадаємо, 4 червня журнал Фокус оприлюднив щорічний рейтинг 33 кращих топ-менеджерів України. До нього увійшли, зокрема, співінвестори платформи БІЗНЕС100.