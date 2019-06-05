"Це чутки": Зеленський заперечив можливість дефолту

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про можливе оголошення дефолту в Україні.

Про це він заявив під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюселі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Twitter Адміністрації президента.

"Що стосується дефолту — це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", — сказав він.

Сторони також обговорили практичні питання співпраці між Україною і ЄС у фінансовій та економічній сферах.

Віце-президент Єврокомісії наголосив, що Євросоюз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро щойно Україна виконає відповідні вимоги.

Зеленський запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо:

український оліхарх Ігор Коломойський в інтерв'ю британській газеті Financial Times заявив, що українська влада має оголосити дефолт за прикладом Греції. Це викликало хвилю занепокоєння серед експертів.

Прем`єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить необхідності в оголошенні дефолту України.

За даними незалежної експертної групи UkraineEconomic Outlook, оголошення дефолту України призведе до стрибка інфляції, безробіття та зубожіння населення.

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