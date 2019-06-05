Нацбанк випустив "пілотну" е-гривню

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

Е-гривня випущена в рамках пілотного проекту, який дозволив Нацбанку проаналізувати міжнародний досвід, дослідити правові аспекти, макроекономічний ефект і опрацьовувати оптимальні варіанти бізнес-моделі поводження електронних грошей.

"Паралельно з теоретичним вивченням проект Національного банку включав і практичну частину. У межах випробовування технології блокчейн-платформи в обіг було випущено обмежений обсяг е-гривні, операції з використанням якої тестувалися робочими групами за участі Національного банку, компаній-волонтерів, а також Світового банку, експерти якого надавали Національному банку консультації у межах технічної допомоги", - зазначили в Нацбанку.

Дослідження поставило перед НБУ нові питання щодо того, яким буде вплив електронної гривні на екосистему платіжного ринку, чи буде на неї достатній попит з боку користувачів, торговців і учасників ринку, яка технологія повинна використовуватися, яким має бути рівень анонімності транзакцій з е-гривнею.

Нагадаємо, пілотний проект Нацбанку з вивчення можливості випуску власної цифрової валюти на базі технології блокчейн тривав з 2016 року. Його практична частина завершилася в кінці 2018 року. В рамках цього проекту регулятор досліджував, як електронна гривня може доповнити платіжний ландшафт України і сприяти підвищенню частки безготівкових розрахунків і зменшенню їх вартості.

По суті, електронна гривня - це фіатна валюта в електронному вигляді, яка буде обмінюватися на готівку або безготівкові кошти в співвідношенні 1: 1. Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися онлайн за допомогою комп'ютерів і мобільних девайсів (смартфонів, планшетів).