Названо 33 кращих топ-менеджерів України. Співінвестори БІЗНЕС100 серед них

Журнал Фокус оприлюднив щорічний рейтинг 33 кращих топ-менеджерів України.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт видання.
Респонденти називали найефективніших, на їхню думку, управлінців і пояснювали, чому саме їх вважають гідними звання кращого топ-менеджера у своїй галузі в минулому році. Таким чином, видання відібрало по три кращих топ-менеджера країни в кожній значущій для української економіки галузі.
До цього списку увійшли, в тому числі, учасники платформи БІЗНЕС100: Василь Хмельницький, Кіра Рудик, Віталій Антонов, Юрій Косюк.
Девелопмент
Михайло Меркулов, СЕО Arricano
Вік: 45 років
Річний оборот компанії: $20,9 млн
Кількість працівників: 90
Досвід роботи на керівних посадах: 20 років
Кар’єру почав у 1996 році в компанії McDonald’s на середніх менеджерських позиціях
Стиль управління: надати кожному співробітнику можливість грати на роботі в улюблену іграшку
Бізнес-принцип: не пробивати стіну лобом – для кожної проблеми є просте рішення, треба лише його побачити!
Хобі: віндсерфінг.
Ігор Ніконов, засновник KAN Development
Вік: 54 роки
Кількість працівників: з компаніями-партнерами забезпечує робочими місцями 10 000 чол.
Досвід роботи на керівних посадах: 34 роки
Кар’єру почав майстром дільниці в Київметробуді
Стиль управління: авторитарний
Хобі: музика, лижі
Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100
Вік: 52 роки
Кількість працівників: близько 500 (керуюча компанія)
Досвід роботи на керівних посадах: 26 років
Кар’єру почав виконробом у 1987 році
Стиль управління: демократичний, менторський, делегує максимум повноважень фахівцям
Хобі: великий та настільний теніс, водні види спорту, біг.
Рітейл
Володимир Костельман, співвласник і президент Fozzy Group
Вік: 46 років
Річний оборот групи: 78,8 млрд грн
Кількість співробітників: більше 50 000
Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років
Кар’єру почав з торгівлі імпортними продуктами
Хобі: музика, поезія
Віталій Антонов, засновник OKKO Group, голова наглядової ради, президент Концерну Галнафтогаз (мережа АЗК ОККО), співінвестор БІЗНЕС 100
Вік: 56 років
Річний оборот компанії: $1,4 млрд, чистий прибуток $62 млн (відповідно до попередньої фінансової звітності)
Кількість працівників: 15 000
Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років
Кар’єру почав директором альпіністського клубу Карпати
Стиль управління: демократичный
Бізнес-принцип: бути чесним з собою і з тими, хто тебе оточує
Хобі: лижі, велосипед, скелелазання
Найскладніше управлінське рішення: диверсифікація бізнесу
Порада починаючому кар’єристу: аналізувати, вміти слухати, чути, задавати питання, вникати глибинно, а не поверхово
Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації АТБ
Вік: 42 роки
Річний оборот компанії: 103,6 млрд грн (торгової мережі АТБ)
Кількість співробітників: 64 000
Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років
Кар’єру почав з посади юрисконсульта в компанії Агротехбізнес в 1998 році
Стиль управління: демократичный.
Катерина Онищенко, генеральний директор OLX в Україні
Вік: 34 роки
Кількість співробітників: 300
Досвід роботи на керівних посадах: 9 років
Кар’єру розпочала SEO-спеціалістом онлайн-сервісу з пошуку роботи
Стиль управління: демократичный
Хобі: дозвілля з дітьми, лижі, фітнес
Улюблена книга: Дженніфер Канвайлер Quiet Influence.
Агро
Андрій Веревський, засновник агрохолдингу "Кернел", голова ради директорів
Вік: 44 роки
Річний дохід компанії: $ 2,26 млрд
Кількість працівників: 16 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 25 років
Кар'єру почав в 1993 році заступником директора Полтавської дирекції компанії "Хліб України".
Юрій Косюк, засновник і генеральний директор агроіндустріальних холдингу МХП, співінвестор БІЗНЕС 100
Вік: 51 рік
Річний дохід компанії: $1,5 млрд
Досвід роботи на керівних посадах: 27 років
Кар'єру почав в 1995 році керівником Бізнес-центру харчової промисловості.
Василь Мороз, керівник аграрного напрямку холдингу "Епіцентр К"
Вік: 60 років
Річний дохід компанії: 4 млрд грн
Досвід роботи на керівних посадах: 13 років
Кар'єру почав у 2006 році генеральним директором агрокомпанії "СТІОМІ-холдинг".
Промисловість
Парамжіт Калон, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Вік: 49 років
Кількість працівників: понад 24 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 24 року
Кар'єру почав в 1995 році менеджером з проектів компанії "СМС Зімаг".
Юрій Риженков, генеральний директор групи "Метінвест"
Вік: 42 роки
Річний оборот компанії: $11,9 млрд
Кількість працівників: близько 80 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 19 років
Кар'єру почав в 1996 році асистентом фінансового директора Донецького металургійного заводу.
Фаді Храйбе, генеральний директор "Інтерпайп"
Вік: 44 роки
Кількість працівників: 12 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 13 років
Кар'єру розпочав у 1998 році на посаді менеджера з операційної діяльності Sanux Overseas, Гаунчжоу, Китай.
Нафтогаз і енергетика
Андрій Коболєв, голова правління "Нафтогазу України"
Вік: 40 років
Кількість працівників: близько 72 тисяч.
Досвід роботи на керівних посадах: 20 років
Кар'єру почав у 1999 році в PricewaterhouseCoopers.
Олег Прохоренко, екс-глава правління "Укргазвидобування"
Вік: 45 років
Кількість працівників: близько 21 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: понад 15 лет.
Всеволод Ковальчук, глава національної енергетичної компанії "Укренерго"
Вік: 40 років
Річний оборот компанії: 9,6 млрд грн
Кількість працівників: понад 9 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 18 років.
IT
Юрій Антонюк, глава EPAM CEE
Вік: 52 роки
Кількість працівників: понад 6,5 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: близько 30 років
Кар'єру почав науковим співробітником і викладачем з обчислювальної техніки у військовій академії Республіки Білорусь в 1988 році
Стиль управління: демократичний
Бізнес-принцип: в кожному є талант - важливо знайти йому застосування
Хобі: гірські лижі, література, яхтовий спорт, фізика
Улюблена книга: Пітер Тіль "Від нуля до одиниці".
Катерина Онищенко, генеральний директор OLX в Україні
Вік: 34 роки
Кількість співробітників: 300
Досвід роботи на керівних посадах: 9 років
Кар’єру розпочала SEO-спеціалістом онлайн-сервісу з пошуку роботи
Стиль управління: демократичный
Хобі: дозвілля з дітьми, лижі, фітнес
Улюблена книга: Дженніфер Канвайлер Quiet Influence.
Кіра Рудик, генеральний директор Ring Ukraine, співінвестор БІЗНЕС 100
Вік: 33 роки
Кількість працівників: 1 тис.
Досвід роботи на керівних посадах: 7 років
Кар'єру розпочала в 2005 році тестувальником ПЗ
Стиль управління: демократичний
Бізнес-принцип: компанія зростає разом зі зростанням людей в ній
Хобі: подорожі, наукова фантастика
Улюблена книга: "Принципи" Рея Даліо.
Харчопром
В'ячеслав Москалевський, генеральний директор корпорації Roshen
Вік: 51 рік
Річний оборот компанії: понад $800 млн
Кількість працівників: понад 6 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: близько 20 років
Кар'єру почав на посаді майстра-технолога на заводі в 1987 році
Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine
Вік: 43 роки
Кількість працівників: понад 1,5 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: близько 20 років
Кар'єру почав у 1996 році в сфері маркетингу і продажів.
Камран Іскандаров, генеральний директор "Кока-Кола Україна Лімітед"
Вік: 43 роки
Кількість працівників: 28 (керуюча компанія)
Досвід роботи на керівних посадах: 14 років
Кар'єру почав в 1997 році
Стиль управління: направляти і надихати команду на досягнення спільної мети, але інструменти і шляхи кожен член команди шукає самостійно
Хобі: проводити час з сім'єю
Улюблена книга: Юваль Ной Харари "Sapiens. Коротка історія людства".
Нерухомість
Михайло Меркулов, СЕО Arricano
Вік: 45 років
Річний оборот компанії: $20,9 млн
Кількість працівників: 90
Досвід роботи на керівних посадах: 20 років
Кар'єру почав у 1996 році в компанії McDonald's на середніх менеджерських позиціях
Стиль управління: надати кожному співробітнику можливість грати на роботі в улюблену іграшку
Бізнес-принцип: не пробиває стіну лобом - для кожної проблеми є просте рішення, треба лише його побачити!
Хобі: віндсерфінг.
Ігор Ніконов, засновник KAN Development
Вік: 54 роки
Кількість працівників: з компаніями-партнерами забезпечує робочими місцями 10 000 чол.
Досвід роботи на керівних посадах: 34 роки
Кар’єру почав майстром дільниці в Київметробуді
Стиль управління: авторитарний
Хобі: музика, лижі.
Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100
Вік: 52 роки
Кількість працівників: близько 500 (керуюча компанія)
Досвід роботи на керівних посадах: 26 років
Кар’єру почав виконробом у 1987 році
Стиль управління: демократичний, менторський, делегує максимум повноважень фахівцям
Хобі: великий та настільний теніс, водні види спорту, біг.
Фінанси
Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанку
Вік: 46 років
Річні показники банку: активи - 82,2 млрд грн, чистий прибуток - 769 млн грн
Кількість працівників: 4,2 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 24 року
Кар'єру розпочав у 1994 році на посаді економіста сектору вкладних операцій
Стиль управління: авторитарно-демократичний
Бізнес-принцип: міцність визначається в дорозі
Хобі: альпінізм, кайтсерфінг
Улюблена книга: твори Ільфа і Петрова.
Дмитро Дубілет, співзасновник Monobank і Fintech Band
Вік: 34 роки
Досвід роботи на керівних посадах: более 10 лет
Кар'єру почав із заснування в 2005 році порталу громадянської журналістики "ХайВей"
Хобі: спорт, читання, подорожі, шахи.
Іван Світек, генеральний менеджер ради банківської групи "Альфа-Банку Україна"
Вік: 51 рік
Річні показники банку: активи - 60,3 млрд грн, чистий прибуток - 1,3 млрд грн
Кількість працівників: понад 9 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: близько 25 років
Кар'єру почав у 1991 році на посаді радника міністра фінансів Чехословаччини
Стиль управління: демократичний, відкритий, який би делегування і відповідальність
Бізнес-принцип: лідер робить все можливе, щоб вирощувати навколо себе лідерів
Хобі: теніс, подорожі, колекція живопису (українські шістдесятники)
Улюблена книга: "Служіння - справжня сутність лідерства" Джеймса Хантера.
Транспорт і логістика
Павло Рябікін, генеральний директор аеропорту Бориспіль
Вік: 53 роки
Річний оборот компанії: 4,5 млрд грн
Кількість працівників: 4,6 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 17 років
Стиль управління: командний
Бізнес-принцип: "Доводиться бігти з усіх ніг, щоб залишитися на тому ж місці, а щоб потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше"
Хобі: вітрильний спорт, гірський трекінг
Улюблена книга: Вадим Зеланд "Трансерфінг реальності".
Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон"
Вік: 72 роки
Виручка компанії в 2018 році: понад $ 2 млрд
Кількість працівників: 7 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: понад 40 років
Стиль управління: демократичний, обумовлений прийняттям стратегічних і тактичних рішень після обговорення зі співробітниками
Бізнес-принцип: прозорість і відкритість ведення бізнесу.
Євген Хайнацкий, генеральний директор авіакомпанії SkyUp
Вік: 43 роки
Кількість працівників: 450
Досвід роботи на керівних посадах: 21 рік
Попереднє місце роботи: авіакомпанії "Аеросвіт", "Роза Вітрів" і Air Onix.
Авто
Франсуа Маріот, голова правління "Рено Україна"
Вік: 53 року
Річний оборот компанії: 4,8 млрд грн
Кількість працівників: 83
Досвід роботи на керівних посадах: 24 року
Кар'єру розпочав у 1992 році в Renault
Стиль управління: чіткий план досягнення цілей і автономна команда, орієнтована на результат
Бізнес-принцип: завжди пам'ятати про клієнта, робити простіше, отримувати результати, вносити додану вартість
Хобі: проведення часу з сім'єю, ретроавтомобілі.
Віталій Джуринський, голова Наглядової ради VIDI
Вік: 52 роки
Річний оборот компанії: 4,8 млрд грн
Кількість працівників: 1 тисяча
Досвід роботи на керівних посадах: 25 років
Кар'єру почав в 1984 році автослюсарем
Стиль управління: прихильник демократії, категорично неприйнятні диктатура і авторитаризм
Бізнес-принцип: мрій, працюй, досягай. Став перед собою видатні мети
Хобі: подорожі, аналоговий звук, колекціонування винтажной техніки, грамплатівок
Улюблена книга: Джим Коллінз "Від хорошого до великого", Чан Кім, Рене Моборн "Стратегія блакитного океану".
Аібара Такахіде, генеральний директор підприємства з іноземними інвестиціями "Тойота-Україна"
Вік: 50 років
Досвід роботи на керівних посадах: голова дистриб'юторів Toyota Ukraine, Nissan Turkey, Ford Slovakia
Кар'єру почав в 1993 році
Стиль управління: справедливий
Хобі: читання книг і перегляд спортивних змагань
Улюблена книга: "Хто сказав, що слони не можуть танцювати?" Луїса Герстнера.
Фармацевтика
Володимир Костюк, виконавчий директор "Фармак"
Вік: 32 роки
Кількість працівників: 2,6 тисяч
Досвід роботи на керівних посадах: 10 років
Кар'єру почав у січні 2008 року помічником генерального директора "Фармака" Філі Жебровської.
Світлана Діденко, член наглядової ради фармацевтичної фірми "Дарниця"
Вік: 53 роки
Річний оборот компанії: 2 млрд грн
Кількість працівників: близько 900
Досвід роботи на керівних посадах: 26 років
Кар'єру розпочала в 1989 році на посаді економіста Дарницького хіміко-фармацевтичного заводу.
Денис Гарцилов, головний виконавчий директор корпорації "Артеріум"
Вік: 45 років
Річний оборот компанії: 2 млрд грн
Кількість працівників: понад 3 тисячі
Досвід роботи на керівних посадах: 20 років.
Під час складання рейтингу оцінювалась діяльність як менеджерів, керуючих власним бізнесом, так і найманих топів приватних компаній, керівників державних і муніципальних активів. На другому етапі Фокус опитав близько 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків.