Названо 33 кращих топ-менеджерів України. Співінвестори БІЗНЕС100 серед них

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт видання.

Респонденти називали найефективніших, на їхню думку, управлінців і пояснювали, чому саме їх вважають гідними звання кращого топ-менеджера у своїй галузі в минулому році. Таким чином, видання відібрало по три кращих топ-менеджера країни в кожній значущій для української економіки галузі.

До цього списку увійшли, в тому числі, учасники платформи БІЗНЕС100: Василь Хмельницький, Кіра Рудик, Віталій Антонов, Юрій Косюк.

Девелопмент

Михайло Меркулов, СЕО Arricano

Вік: 45 років

Річний оборот компанії: $20,9 млн

Кількість працівників: 90

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Кар’єру почав у 1996 році в компанії McDonald’s на середніх менеджерських позиціях

Стиль управління: надати кожному співробітнику можливість грати на роботі в улюблену іграшку

Бізнес-принцип: не пробивати стіну лобом – для кожної проблеми є просте рішення, треба лише його побачити!

Хобі: віндсерфінг.

Ігор Ніконов, засновник KAN Development

Вік: 54 роки

Кількість працівників: з компаніями-партнерами забезпечує робочими місцями 10 000 чол.

Досвід роботи на керівних посадах: 34 роки

Кар’єру почав майстром дільниці в Київметробуді

Стиль управління: авторитарний

Хобі: музика, лижі

Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100

Вік: 52 роки

Кількість працівників: близько 500 (керуюча компанія)

Досвід роботи на керівних посадах: 26 років

Кар’єру почав виконробом у 1987 році

Стиль управління: демократичний, менторський, делегує максимум повноважень фахівцям

Хобі: великий та настільний теніс, водні види спорту, біг.

Рітейл

Володимир Костельман, співвласник і президент Fozzy Group

Вік: 46 років

Річний оборот групи: 78,8 млрд грн

Кількість співробітників: більше 50 000

Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років

Кар’єру почав з торгівлі імпортними продуктами

Хобі: музика, поезія

Віталій Антонов, засновник OKKO Group, голова наглядової ради, президент Концерну Галнафтогаз (мережа АЗК ОККО), співінвестор БІЗНЕС 100

Вік: 56 років

Річний оборот компанії: $1,4 млрд, чистий прибуток $62 млн (відповідно до попередньої фінансової звітності)

Кількість працівників: 15 000

Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років

Кар’єру почав директором альпіністського клубу Карпати

Стиль управління: демократичный

Бізнес-принцип: бути чесним з собою і з тими, хто тебе оточує

Хобі: лижі, велосипед, скелелазання

Найскладніше управлінське рішення: диверсифікація бізнесу

Порада починаючому кар’єристу: аналізувати, вміти слухати, чути, задавати питання, вникати глибинно, а не поверхово

Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації АТБ

Вік: 42 роки

Річний оборот компанії: 103,6 млрд грн (торгової мережі АТБ)

Кількість співробітників: 64 000

Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років

Кар’єру почав з посади юрисконсульта в компанії Агротехбізнес в 1998 році

Стиль управління: демократичный.

Катерина Онищенко, генеральний директор OLX в Україні

Вік: 34 роки

Кількість співробітників: 300

Досвід роботи на керівних посадах: 9 років

Кар’єру розпочала SEO-спеціалістом онлайн-сервісу з пошуку роботи

Стиль управління: демократичный

Хобі: дозвілля з дітьми, лижі, фітнес

Улюблена книга: Дженніфер Канвайлер Quiet Influence.

Агро

Андрій Веревський, засновник агрохолдингу "Кернел", голова ради директорів

Вік: 44 роки

Річний дохід компанії: $ 2,26 млрд

Кількість працівників: 16 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 25 років

Кар'єру почав в 1993 році заступником директора Полтавської дирекції компанії "Хліб України".

Юрій Косюк, засновник і генеральний директор агроіндустріальних холдингу МХП, співінвестор БІЗНЕС 100

Вік: 51 рік

Річний дохід компанії: $1,5 млрд

Досвід роботи на керівних посадах: 27 років

Кар'єру почав в 1995 році керівником Бізнес-центру харчової промисловості.

Василь Мороз, керівник аграрного напрямку холдингу "Епіцентр К"

Вік: 60 років

Річний дохід компанії: 4 млрд грн

Досвід роботи на керівних посадах: 13 років

Кар'єру почав у 2006 році генеральним директором агрокомпанії "СТІОМІ-холдинг".

Промисловість

Парамжіт Калон, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Вік: 49 років

Кількість працівників: понад 24 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 24 року

Кар'єру почав в 1995 році менеджером з проектів компанії "СМС Зімаг".

Юрій Риженков, генеральний директор групи "Метінвест"

Вік: 42 роки

Річний оборот компанії: $11,9 млрд

Кількість працівників: близько 80 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 19 років

Кар'єру почав в 1996 році асистентом фінансового директора Донецького металургійного заводу.

Фаді Храйбе, генеральний директор "Інтерпайп"

Вік: 44 роки

Кількість працівників: 12 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 13 років

Кар'єру розпочав у 1998 році на посаді менеджера з операційної діяльності Sanux Overseas, Гаунчжоу, Китай.

Нафтогаз і енергетика

Андрій Коболєв, голова правління "Нафтогазу України"

Вік: 40 років

Кількість працівників: близько 72 тисяч.

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Кар'єру почав у 1999 році в PricewaterhouseCoopers.

Олег Прохоренко, екс-глава правління "Укргазвидобування"

Вік: 45 років

Кількість працівників: близько 21 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: понад 15 лет.

Всеволод Ковальчук, глава національної енергетичної компанії "Укренерго"

Вік: 40 років

Річний оборот компанії: 9,6 млрд грн

Кількість працівників: понад 9 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 18 років.

IT

Юрій Антонюк, глава EPAM CEE

Вік: 52 роки

Кількість працівників: понад 6,5 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: близько 30 років

Кар'єру почав науковим співробітником і викладачем з обчислювальної техніки у військовій академії Республіки Білорусь в 1988 році

Стиль управління: демократичний

Бізнес-принцип: в кожному є талант - важливо знайти йому застосування

Хобі: гірські лижі, література, яхтовий спорт, фізика

Улюблена книга: Пітер Тіль "Від нуля до одиниці".

Катерина Онищенко, генеральний директор OLX в Україні

Вік: 34 роки

Кількість співробітників: 300

Досвід роботи на керівних посадах: 9 років

Кар’єру розпочала SEO-спеціалістом онлайн-сервісу з пошуку роботи

Стиль управління: демократичный

Хобі: дозвілля з дітьми, лижі, фітнес

Улюблена книга: Дженніфер Канвайлер Quiet Influence.

Кіра Рудик, генеральний директор Ring Ukraine, співінвестор БІЗНЕС 100

Вік: 33 роки

Кількість працівників: 1 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 7 років

Кар'єру розпочала в 2005 році тестувальником ПЗ

Стиль управління: демократичний

Бізнес-принцип: компанія зростає разом зі зростанням людей в ній

Хобі: подорожі, наукова фантастика

Улюблена книга: "Принципи" Рея Даліо.

Харчопром

В'ячеслав Москалевський, генеральний директор корпорації Roshen

Вік: 51 рік

Річний оборот компанії: понад $800 млн

Кількість працівників: понад 6 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: близько 20 років

Кар'єру почав на посаді майстра-технолога на заводі в 1987 році





Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine

Вік: 43 роки

Кількість працівників: понад 1,5 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: близько 20 років

Кар'єру почав у 1996 році в сфері маркетингу і продажів.

Камран Іскандаров, генеральний директор "Кока-Кола Україна Лімітед"

Вік: 43 роки

Кількість працівників: 28 (керуюча компанія)

Досвід роботи на керівних посадах: 14 років

Кар'єру почав в 1997 році

Стиль управління: направляти і надихати команду на досягнення спільної мети, але інструменти і шляхи кожен член команди шукає самостійно

Хобі: проводити час з сім'єю

Улюблена книга: Юваль Ной Харари "Sapiens. Коротка історія людства".

Нерухомість

Михайло Меркулов, СЕО Arricano

Вік: 45 років

Річний оборот компанії: $20,9 млн

Кількість працівників: 90

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Кар'єру почав у 1996 році в компанії McDonald's на середніх менеджерських позиціях

Стиль управління: надати кожному співробітнику можливість грати на роботі в улюблену іграшку

Бізнес-принцип: не пробиває стіну лобом - для кожної проблеми є просте рішення, треба лише його побачити!

Хобі: віндсерфінг.

Ігор Ніконов, засновник KAN Development

Вік: 54 роки

Кількість працівників: з компаніями-партнерами забезпечує робочими місцями 10 000 чол.

Досвід роботи на керівних посадах: 34 роки

Кар’єру почав майстром дільниці в Київметробуді

Стиль управління: авторитарний

Хобі: музика, лижі.

Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100

Вік: 52 роки

Кількість працівників: близько 500 (керуюча компанія)

Досвід роботи на керівних посадах: 26 років

Кар’єру почав виконробом у 1987 році

Стиль управління: демократичний, менторський, делегує максимум повноважень фахівцям

Хобі: великий та настільний теніс, водні види спорту, біг.

Фінанси

Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанку

Вік: 46 років

Річні показники банку: активи - 82,2 млрд грн, чистий прибуток - 769 млн грн

Кількість працівників: 4,2 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 24 року

Кар'єру розпочав у 1994 році на посаді економіста сектору вкладних операцій

Стиль управління: авторитарно-демократичний

Бізнес-принцип: міцність визначається в дорозі

Хобі: альпінізм, кайтсерфінг

Улюблена книга: твори Ільфа і Петрова.

Дмитро Дубілет, співзасновник Monobank і Fintech Band

Вік: 34 роки

Досвід роботи на керівних посадах: более 10 лет

Кар'єру почав із заснування в 2005 році порталу громадянської журналістики "ХайВей"

Хобі: спорт, читання, подорожі, шахи.

Іван Світек, генеральний менеджер ради банківської групи "Альфа-Банку Україна"

Вік: 51 рік

Річні показники банку: активи - 60,3 млрд грн, чистий прибуток - 1,3 млрд грн

Кількість працівників: понад 9 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: близько 25 років

Кар'єру почав у 1991 році на посаді радника міністра фінансів Чехословаччини

Стиль управління: демократичний, відкритий, який би делегування і відповідальність

Бізнес-принцип: лідер робить все можливе, щоб вирощувати навколо себе лідерів

Хобі: теніс, подорожі, колекція живопису (українські шістдесятники)

Улюблена книга: "Служіння - справжня сутність лідерства" Джеймса Хантера.

Транспорт і логістика

Павло Рябікін, генеральний директор аеропорту Бориспіль

Вік: 53 роки

Річний оборот компанії: 4,5 млрд грн

Кількість працівників: 4,6 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 17 років

Стиль управління: командний

Бізнес-принцип: "Доводиться бігти з усіх ніг, щоб залишитися на тому ж місці, а щоб потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше"

Хобі: вітрильний спорт, гірський трекінг

Улюблена книга: Вадим Зеланд "Трансерфінг реальності".

Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон"

Вік: 72 роки

Виручка компанії в 2018 році: понад $ 2 млрд

Кількість працівників: 7 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: понад 40 років

Стиль управління: демократичний, обумовлений прийняттям стратегічних і тактичних рішень після обговорення зі співробітниками

Бізнес-принцип: прозорість і відкритість ведення бізнесу.

Євген Хайнацкий, генеральний директор авіакомпанії SkyUp

Вік: 43 роки

Кількість працівників: 450

Досвід роботи на керівних посадах: 21 рік

Попереднє місце роботи: авіакомпанії "Аеросвіт", "Роза Вітрів" і Air Onix.

Авто

Франсуа Маріот, голова правління "Рено Україна"

Вік: 53 року

Річний оборот компанії: 4,8 млрд грн

Кількість працівників: 83

Досвід роботи на керівних посадах: 24 року

Кар'єру розпочав у 1992 році в Renault

Стиль управління: чіткий план досягнення цілей і автономна команда, орієнтована на результат

Бізнес-принцип: завжди пам'ятати про клієнта, робити простіше, отримувати результати, вносити додану вартість

Хобі: проведення часу з сім'єю, ретроавтомобілі.

Віталій Джуринський, голова Наглядової ради VIDI

Вік: 52 роки

Річний оборот компанії: 4,8 млрд грн

Кількість працівників: 1 тисяча

Досвід роботи на керівних посадах: 25 років

Кар'єру почав в 1984 році автослюсарем

Стиль управління: прихильник демократії, категорично неприйнятні диктатура і авторитаризм

Бізнес-принцип: мрій, працюй, досягай. Став перед собою видатні мети

Хобі: подорожі, аналоговий звук, колекціонування винтажной техніки, грамплатівок

Улюблена книга: Джим Коллінз "Від хорошого до великого", Чан Кім, Рене Моборн "Стратегія блакитного океану".

Аібара Такахіде, генеральний директор підприємства з іноземними інвестиціями "Тойота-Україна"

Вік: 50 років

Досвід роботи на керівних посадах: голова дистриб'юторів Toyota Ukraine, Nissan Turkey, Ford Slovakia

Кар'єру почав в 1993 році

Стиль управління: справедливий

Хобі: читання книг і перегляд спортивних змагань

Улюблена книга: "Хто сказав, що слони не можуть танцювати?" Луїса Герстнера.

Фармацевтика

Володимир Костюк, виконавчий директор "Фармак"

Вік: 32 роки

Кількість працівників: 2,6 тисяч

Досвід роботи на керівних посадах: 10 років

Кар'єру почав у січні 2008 року помічником генерального директора "Фармака" Філі Жебровської.

Світлана Діденко, член наглядової ради фармацевтичної фірми "Дарниця"

Вік: 53 роки

Річний оборот компанії: 2 млрд грн

Кількість працівників: близько 900

Досвід роботи на керівних посадах: 26 років

Кар'єру розпочала в 1989 році на посаді економіста Дарницького хіміко-фармацевтичного заводу.

Денис Гарцилов, головний виконавчий директор корпорації "Артеріум"

Вік: 45 років

Річний оборот компанії: 2 млрд грн

Кількість працівників: понад 3 тисячі

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років.

Під час складання рейтингу оцінювалась діяльність як менеджерів, керуючих власним бізнесом, так і найманих топів приватних компаній, керівників державних і муніципальних активів. На другому етапі Фокус опитав близько 100 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків.