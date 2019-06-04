Зеленського закликають скасувати "шкідливі" для бізнесу укази

Спілка українських підприємців (СУП) звернулася до президента України Володимира Зеленського з ініціативою скасувати укази, які "носять корупційну складову та значно шкодять подальшому розвитку бізнесу в Україні".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу СУП.

Так, Спілка пропонує скасувати указ від 12 червня 1995 року № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", що встановлює склади правопорушень, вчинених суб'єктами господарювання, а також розміри штрафів за порушення вимог законодавства у сфері обігу готівки.

Зокрема, цей документ передбачає п’ятикратні штрафи для бізнесу за порушення вимог законодавства в сфері обігу готівки.

"Скасування указу не призведе до уникнення відповідальності для недобросовісних суб’єктів господарювання, оскільки Податковий кодекс України та Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» містять аналогічну відповідальність за порушення про дубльовані в Указі № 436, але в меншому розмірі", - стверджують в СУП.

Зазначається, що це, зокрема, дозволить уніфікувати та усунути дублювання норм щодо відповідальності в сфері обігу готівки, зменшити можливості для зловживань з боку контролюючих органів.

Крім того, СУП закликає Зеленського скасувати указ президента України від 10 липня 1998 року №762/98 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій".

Згідно з ним, що розмір плати, яку приватні нотаріуси визначають за свої послуги, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії. "За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг операцій з нерухомістю у 2018 склав 62,833 мільярдів гривень. Це означає, що нотаріуси отримали щонайменше у 2018 – 628 млрд грн в якості оплати послуг (як державні, так і приватні). Відповідно цей обов’язковий мінімум у розмірі в 1% має конкретну вартість для держави та інвестора, а його скасування значно зменшить витрати при договорах з купівлі-продажу нерухомості", - пояснюють в Спілці.

Там стверджують, що наявність такого обмеження викривлює конкуренцію, призводить до зайвих витрат бізнесу, виникнення "сірого" ринку, коли частина платежу повертається нотаріусом клієнту, як "відкат" за оформлення відповідної нотаріальної дії саме у цього нотаріуса.

У СУП запевняють, що скасування цього указу дозволить зменшити витрати при договорах з купівлі-продажу нерухомості, в тому числі для держави та інвесторів, та прибрати істотний корупційний чинник у сфері нотаріату.

Крім того, зазначається, що це вплине на місце України у рейтингу Doing Business 2021 в індикаторі "Реєстрація власності", покращивши його показник щонайменше на дві позиції.