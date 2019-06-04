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Facebook вперше інвестує в гігантську СЕС

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Facebook вперше вирішила інвестувати в гігантську сонячну електростанцію Prospero Solar в "нафтовому штаті" Техас потужністю 379 МВт. 

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Engadget.

Очікується, що після введення в експлуатацію в 2020 році вона стане однією з найбільших сонячних станцій у США.

Вкладення Facebook в об'єкт здійснюється у формі так званої tax equity investment ("податкової інвестиції"). Тобто компанія викуповує у девелопера, яким в даному випадку є Longroad Energy, об'єкт (або його частина), і отримує право на федеральні податкові відрахування (tax credits), які діють в США стосовно сонячних електростанцій.

Загальна сума інвестицій не розкривається, але в компанії зазначають, що вкладення покривають значну частину загальних витрат за проектом. Загальний пакет фінансування сонячної електростанції Prospero Solar оцінюється в 416 млн доларів США.

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За даними видання "Електровісті", одним із покупців електрики, яка буде вироблятися сонячною електростанцією, є Shell Energy North America – дочірнє підприємство нафтогазового концерну Shell, яке уклало 12-річну угоду з об’єктом.

Facebook і Shell отримають право на федеральні податкові відрахування, які діють в США стосовно сонячних електростанцій.

Нагадаємо, що Facebook до 2020 року планує повністю перейти на відновлювані джерела енергії і таким чином підтримати спроби протистояти глобальним кліматичним змінам.

 

 

 

інвестиції Facebook сонячна електростанція