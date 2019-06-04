У Раді ініціюють нову дату запуску енергоринку

Як повідомляє БІЗНЕС, відповідний документ внесений народними депутатами Юрієм Чижмарем та Олексієм Рябчиним.

Чижмар стверджує, що запуск енергоринку без належної підготовки може спровокувати корупцію і неконтрольований ріст тарифів для населення. "Закон (про ринок електроенергії, - ред.) безперечно прогресивний і враховує європейські стандарти функціонування енергетичного ринку, але через "високопроФФесійність" уряду Гройсмана за рік не було забезпечено усіх підготовчих заходів для впровадження ринку електроенергії і це може спровокувати корупцію і неконтрольований ріст тарифів для населення", - написав автор законопроекту у Facebook.

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, його мета - знизити ризики неконтрольованого зростання цін після відкриття нового ринку електричної енергії. "Це обумовлює необхідність надання Регулятору повноваження з встановлення граничних цін на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та за двосторонніми договорами. Зазначені повноваження надаються як тимчасовий захід на перехідний етап, який триватиме 9 місяців", - йдеться в документі.

Також законопроект дає можливість провести повноцінне тестування готовності учасників до роботи в новому ринку електричної енергії, проаналізувати фінансові наслідки його запровадження, в першу чергу для споживачів електричної енергії.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.