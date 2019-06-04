У Києві створили бізнес-асоціацію, яка об`єднала торгово-промислові палати з 13 країн

Ініціативна група регіональних торгово-промислових палат із 13 країн, що об’єднують сотні тисяч підприємств, створили міжнародну бізнес-асоціацію з центром у Києві - "КИЇВСЬКИЙ КЛУБ" партнерських Палат".

Відповідне рішення було ухвалене під час Саміту партнерських палат, який відбувся 3 червня у Київський торгово-промисловій палаті, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу столичної ТПП.

Представники палат Австрії, Білорусі, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, ОАЕ, а також з різних регіонів України визначили практичні аспекти діяльності новоствореної громадської організації та обрали керівництво.

Почесним президентом "КИЇВСЬКОГО КЛУБУ" партнерських Палат" обрали президента Київської торгово-промислової палати Миколу Засульського. Президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавичус, президент Братиславської регіональної торгової палати Ігор Юнас, президент Загребської торгової палати Златан Фроліх стали віце-президентами новоствореного Клубу.

Організатори зазначили, що робота Клубу буде спрямована на сприяння потребам бізнесу, його розвитку, підвищення кваліфікації, а також на залучення в регіони України зарубіжних інвесторів.

Президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавичус наголосив, що нова бізнес-асоціація являє собою нову форму взаємодії бізнесу, суспільства та влади. "Я з 2013 року плідно працюю з Україною. Це цікава для багатьох країна, тому що вона має великий потенціал. Ми з партнерськими торгово-промисловими палатами зустрічаємося вже четвертий рік. В результаті цих зустрічей ми вирішили, що для більш активної праці у цій сфері необхідно залучати політиків – українських, литовських, а також членів парламенту Євросоюзу. Український бізнес виживає з 90-х років. Разом ми будемо боротися за створення рівних умов для бізнесу. "КИЇВСЬКИЙ КЛУБ" партнерських Палат" – це нова форма взаємодії бізнесу, суспільства та, сподіваємося, влади", - розповів Леонавичус.

Президент Київської ТПП, який очолив новостворену асоціацію Микола Засульський зауважив, що прагнення до співпраці між палатами різних країн та їх керівниками зародилось понад 10 років тому. "Київським зустрічам уже більше 10 років, а партнерським зв’язкам з багатьма палатами - більше 30 років. Під час минулорічного Саміту з ініціативи Вільнюської і Київської торгово-промислових Палат ми спільно підписали Меморандум, у якому підтримали ідею створення "КИЇВСЬКОГО КЛУБУ" партнерських Палат". Я очікую від його створення прокладання нових доріг для нашого бізнесу за кордон", - сказав Засульський.

Водночас президент Палати Італії для Балканських країн і України Паоло Ді Лулло зазначив, що мета Клубу - підтримати малий та середній бізнес.

"Сьогоднішня подія закріпить зв’язки між бізнесом різних країн. Створення цього Клубу є необхідністю. Тим паче зараз Україна переживає складні часи і є потреба підтримки цього бізнесу. Система торгово-промислових палат має потужну силу і наш обов’язок – це підтримати малий та середній бізнес для того, щоб допомогти йому стати на ноги і закріпитися на міжнародному ринку", - акцентував Паоло Ді Лулло.

Відзначимо, що цілі нової бізнес-асоціації у багатьох аспектах співпадають з місією платформи БІЗНЕС100.

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