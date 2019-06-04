Рада відкрила дорогу сільськогосподарській кооперації

Документ з кількох спроб підтримали 233 народні депутати, інформує БІЗНЕС.

Це один із трьох запропонованих докуметів, який був допрацьований профільним парламентським комітетом спільно з аграріями та громадськими активістами.

Під час обговорення нардепи наголошували, що цей законпроект необхідний для українських аргаріїв, оскільки дозволить забезпечити нормальні ціни всередині країни та відійти від диктату зернотрейдерів.

Ним пропонується нова редакція закону "Про сільськогосподарську кооперацію", який урегульовує всі ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні.

Документ визначає чіткі основи управління кооперативом, права та обов’язки його членів у процесі діяльності с/г кооперативу, запроваджує спеціальні положення щодо кооперативної освіти, участі сільськогосподарських кооперативів у реалізації соціальної функції на селі.

Що пропонується?