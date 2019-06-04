Рада відкрила дорогу сільськогосподарській кооперації

Верховна рада України cхвалила за основу законопроект №6527-д "Про сільськогосподарську кооперацію".
Документ з кількох спроб підтримали 233 народні депутати, інформує БІЗНЕС.
Це один із трьох запропонованих докуметів, який був допрацьований профільним парламентським комітетом спільно з аграріями та громадськими активістами.
Під час обговорення нардепи наголошували, що цей законпроект необхідний для українських аргаріїв, оскільки дозволить забезпечити нормальні ціни всередині країни та відійти від диктату зернотрейдерів.
Ним пропонується нова редакція закону "Про сільськогосподарську кооперацію", який урегульовує всі ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні.
Документ визначає чіткі основи управління кооперативом, права та обов’язки його членів у процесі діяльності с/г кооперативу, запроваджує спеціальні положення щодо кооперативної освіти, участі сільськогосподарських кооперативів у реалізації соціальної функції на селі.
Що пропонується?
- відмовитися від жорсткого поділу с/г кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) такого кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності - з метою чи без мети одержання прибутку. Відповідно пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми - сільськогосподарський кооператив;
- можливість утворення сільгоспкооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержання прибутку (з поширенням на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з не членами та переходу права власності, які сьогодні існують для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів). Статутом кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, також може бути передбачено обов’язкову трудову участь у діяльності сільськогосподарського кооперативу його членів - фізичних осіб (як це передбачено для сільськогосподарських виробничих кооперативів);
- передбачається необхідність створення у кожному с/г кооперативі фонду розвитку, кошти якого та майно, придбане за рахунок цих коштів, не підлягатимуть розподілу між його членами;
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усунути невиправдані обмеження та пропонуються додаткові можливості для розвитку сільськогосподарських кооперативів. Зокрема, с/г кооперативи, які діють з метою одержання прибутку (незалежно від обраного виду діяльності) матимуть право здійснювати операції з особами, які не є членами або асоційованими членами таких кооперативів, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20% виручки кооперативу, та не матимуть обмежень щодо переходу права власності на продукцію своїх членів;
- можливість утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань - так званих кооперативів другого рівня, які є поширеними у світі;
- зберігається можливість для діючих с/г кооперативів, за їх бажанням, продовжувати свою діяльність в умовах та з особливостями, які фактично ідентичні тим, за яких вони були утворені;
- заснувати Агенцію сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, яка, зокрема здійснюватиме інформаційну, консультативну та методологічну допомогу, спрямовану на розвиток с/г кооперації, розробляє пропозиції зі створення сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної державної політики в цій сфері. Агенція є неприбутковою установою та утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами.