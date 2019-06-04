Оприлюднено шокуючі дані про енергозалежність України

Відповідні дані експерт оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

На графіку предсталені дані про залежність України від імпорту бензина і дизпального, природного газу, вугілля, скрапленого газу та ядерного палива.

"Жоден уряд не звернув на нього увагу, більш того, не один уряд приходив і сідавна схеми, замість того, щоб: розробити стратегію енергетичної незалежності; спростити процедури; залучити інвесторів; зробити країну незалежною, створивши робочі місця, піднявши економіку і зміцнивши гривню. Останнє, що чув від іноземного інвестора, за отримання ліцензії потрібно занести кешем $1 млн. В результаті ні інвестора, ні 1 млн, ні енергетичної незалежності", - написав Амелін.

Нагадаємо, згідно зі звітом уряду за 2018 рік, Україна на 24,8% скоротила імпорт газу за рік, за 2015-2018 рр жодної краплі газу від "Газпрому не імпортовано, майже на 40 % зріс обсяг виробництва електроенергії з відновлюваних джерел за рік (СЕС, ВЕС, біомаса).