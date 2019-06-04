У НБУ фіксують тривожні сигнали для України через міжнародні конфлікти

У квітні поточного року ситуація на світових фінансових ринках погіршилася через ескалацію торговельного конфлікту між США та Китаєм.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку за травень 2019 року, інфомує БІЗНЕС.

Як зазначається в огляді, торговельна війна суттєво вплинула на світові фінансові та товарні ринки. "Посилення напруженості в торговельних відносинах між США та Китаєм стало одним з основних чинників втечі капіталу в безпечні активи та розпродажу активів країн, ринки яких розвиваються. У результаті більшість валют цієї групи країн девальвувала до долара США", - констатують автори огляду.

Провідні індекси акцій протягом травня стрімко знижувалися. Додатковими факторами були: погіршення прогнозів зростання світової економіки, зокрема ОЕСР; посилення напруженості між США та ЄС, а також на Близькому Сході.

Порівняно суттєвіше знижувалися європейські акції через:

- слабші макроекономічні показники економіки Єврозони порівняно з економікою США;

- зростання напруженості навколо бюджетної політики Італії;

- політичну невизначеність у Сполученому Королівстві, пов‘язану з реалізацією Brexit та низку оголошень про відставку, у тому числі прем‘єр-міністром.

"Ці чинники стимулювали зростання попиту на безпечні активи. Інвестори позбавлялися від активів з вищим ступенем ризику, у тому числі від активів країн, ринки яких розвиваються. Індекс MSCI EM стрімко знизився, а премія за ризик для цієї групи країн зросла. Ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм призвела до відпливу капіталу з країн цієї групи, найбільшого за масштабом з жовтня минулого року, за інформацією IIF, головним чином, за рахунок акцій", - йдеться в огляді.

Крім того, зменшення частки активів цієї групи країн у портфелях окремих інвестиційних банків, таких як Goldman Sachs, стало сигналом до розпродажу активів іншими учасниками ринку, що стало додатковою причиною падіння MSCI EM.

"Як результат, у травні більшість валют країн, ринки яких розвиваються, девальвували до долара США", - констатують автори макроекономічного звіту.