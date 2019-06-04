Агрогігант Corteva з українськими активами вийшов на IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі

Американська аграрна компанія Corteva, яка має активи в Україні, 3 червня розмістила свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на НВ Бізнес.

Станом на середину робочого дня 3 червня ціна акцій в Нью-Йорку впала на 7,5%, і склала $25 за акцію. Спочатку кожен акціонер DowDuPont отримав одну акцію Corteva за три акції DowDuPont.

Акції Corteva увійшли в базовий фондовий індекс S&P 500, витіснивши з нього будівельну компанію Fluor Corp. Це зробить цінні папери компанії доступними для великих фондів, які купують індексний кошик S&P 500.

"Як нова, незалежна сільськогосподарська компанія, ми зосереджені на раціональних інвестиціях в інновації, щоб забезпечити природне зростання доходів, який буде вищий за ринковий, та підвищити рентабельність інвестованого капіталу", - зазначив фінансовий директор Corteva Грег Фрідман,

Довідка: Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont - компанія Corteva Agriscience утворена після злиття компаній Dow і DuPont в 2017 році. До її складу увійшли DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection і Dow AgroSciences.

Corteva Agriscience спеціалізується на виробництві насіння люцерни, ріпаку, кукурудзи, бавовни, рису, сорго, сої, соняшнику та пшениці, випускає засоби захисту рослин і ПО для сільського господарства.

Підрозділи агрогіганта працюють в більш ніж 40 країнах Європи. Corteva володіє понад 10 виробничими потужностями і більш ніж 15 науково-дослідницькими центрами, забезпечуючи роботою понад 3000 людей.

В Україні у компанії є центральний офіс в Києві, насіннєвий завод в селі Стасі Полтавської області і науково-дослідницький центр в селі Любарці Київської області.