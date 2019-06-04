У США уклали найбільшу в історії угоду з нерухомістю

Американська інвестиційна компанія Blackstone Group LP купує мережу промислових складів у США у сінгапурської GLP за $18,7 млрд, включаючи борг.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт американської компанії.

За умовами транзакції, у власність інвестиційної компанії перейдуть близько 1,3 тис. складських приміщень на території США. Багато з них розташовуються в густонаселених районах. За попередніми оцінками, їх загальна площа становить понад 16 млн кв. метрів.

У компанії наголосили, що це найбільша в історії угода з приватної нерухомістю.

"Якщо брати глобальні інвестиції, то логістика сьогодні є нашим пріоритетом, і ми сподіваємося розширити свій портфель, щоб задовольнити зростаючий попит на електронну комерцію. Наш глобальний масштаб і здатність використовувати диференційовані інвестиційні стратегії дозволяють нам забезпечити єдине рішення для високоякісного портфеля GLP", – прокоментував угоду глобальний співголова Blackstone Real Estate Кен Каплан.

Головний директор з інвестицій GLP Алан Ян зазначив, що вони пишаються цим активом і впевнені, що ці об’єкти будуть розвиватися під керівництвом Blackstone.

Довідка: Сінгапурська GLP є провідною інвестиційною компанією в світі з активами на суму $64 млрд, що спеціалізується на інвестиціях у логістику та пов'язаних з нею технології. Фонду нерухомості компанії є одним із найбільших у світі і охоплює 785 млн кв. метрів.

Blackstone є світовим лідером в інвестуванні в нерухомість. Компанія була заснована в 1991 році. Її інвестиційний капітал оцінюється прибилзно в $140 млрд. Портфель нерухомості компанії включає готельні, офісні, торгові, промислові та житлові об'єкти в США, Європі та Азії.

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