Віталій Антонов: Вся економіка України страждає від "тіні"

Голова наглядової ради "Концерн Галнафтогаз", учасник платформи БІЗНЕС100 Віталій Антонов вважає, що в економіці України нема жодного сектору, який би не зазнавав колосальних збитків від діяльності нелегального бізнесу.

Про це він сказав під час прес-конференції у відповідь на запитання БІЗНЕСу щодо масштабів тіньової економіки України.

"Я вважаю, що зараз абсолютно вся економіка України страждає від тіньового сектору. Бо до недавнього часу наша країна позиціонувала себе у світі, як країна вертикальної корупції. Це коли тіньова економіка генерує певні грошові потоки, які піднімаються до самої гори по чітких налагоджених каналах. Така країна вертикальної корупції генерує цей чорний кеш, який не доходить часто до бюджету. А якщо доходить до бюджету, то по таких же каналах він теж йде не туди. Таким чином страждає вся країна, ось з чим прийдеться боротися чинній владі", - заявив Антонов.

При цьому він вважає, що всі без винятку державні органи покривають тіньову економіку. "Тим чи іншим способом вони беруть участь в такому розподілі. Бо 50% економіки, за грубими підрахунками, в тіні. Це аксіома", - констатує бізнесмен.

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