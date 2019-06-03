Лідери БІЗНЕС100 закликають президента та РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України

На 5-й рік російської агресії Україна не має базового документу для забезпечення економічної безпеки та зменшення критичних загроз в економіці, тому саме час схвалити проект Доктрини економічної безпеки України .

Про це сьогодні на прес-конференції заявили учасники платформи БІЗНЕС100 Віталій Антонов, Віктор Іванчик, Анатолій Амелін, Станіслав Таршин, Олександр Кардаков та Володимир Чеповий, інформує БІЗНЕС.

Бізнесмени вирішили підставити плече державі та своїм коштом розробили проект Доктрини економічної безпеки України, який визначає основні загрози для української економіки та шляхи їх подолання.

Відкриваючи прес-конференцію, співзасновник платформи БІЗНЕС100 Володимир Чеповий заявив: "Ми, учасники платформи БІЗНЕС100, зібрались сьогодні з однією метою – закликати новообраного президента та новопризначеного секретаря РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України – документ, який має стати запобіжником економічних загроз ззовні та збіркою рівних правил ведення бізнесу всередині країни".

Голова наглядової ради "Концерну Галнафтогаз" Віталій Антонов зауважив, що Доктрина є не просто поглядом, а вимогою "білого" бізнесу України.

"Колись в мене була зустріч з одним із "коліщатків" корупційної системи країни. Ця людина була у владі майже при всіх президентах. Я його спитав: "Скільки можна вже красти у держави?". Він відповів, що у них команди зверху не було, щоб не красти. Перша особа їх не зібрала і не сказала працювати чесно. Якщо б це сталося, то наказ мав би на корупціонерів вагомий вплив. Я вважаю, що ця Доктрина, яка розроблена учасниками БІЗНЕС 100, є не просто поглядом, а вимогою білого бізнесу. Ця Доктрина буде тією командою зверху – не красти", - наголосив Віталій Антонов.

На думку генерального директора ТОВ "Астарта-Київ" Віктора Іванчика, зараз настав час публічної взаємодії бізнесу і влади.

"Захистити економіку - це свідома державницька позиція білого та прозорого бізнесу України. До 40% найбільш динамічного в Україні агросектору працює у тіні. Додайте до цього абсолютно непрозорий ринок землі, критичний стан із людськими ресурсами. Час публічної взаємодії бізнесу та влади", - заявив Віктор Іванчик.

Бізнесмени запропонували свою підтримку в реалізації державної політики з нейтралізації економічних загроз. Вони створили Фонд підтримки економічної безпеки України та замовили розробку проекту Доктрини економічної безпеки. Бізнес не лобіює галузеві інтереси, а пропонує системне державницьке рішення для економіки України в цілому.

Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін зазначив, що Доктрина є комплексним рамковим документом.

"Податок на виведений капітал не спрацює один. Потрібний чіткий розподіл повноважень між президентом та урядом, реформа фіскальних органів, чіткість у системі досудового слідства. Потрібні системні дії у енергетичній сфері, розбудова інфраструктури тощо. Усе це разом формує кістяк економічної стратегії держави, яка потрібна Україні", - зазначив експерт.

На замовлення Фонду проект Доктрини був підготовлений провідними незалежними експертними інститутами України, рівновіддаленими від політичних сил. Суб‘єктом схвалення цього документу є президент України (указ про введення в дію рішення РНБО). Наразі це єдиний погоджений бізнес-асоціаціями та експертними спільнотами безпековий документ доктринального рівня у сфері економіки.

"Більш ніж актуальною у впровадженні Доктрини економічної безпеки України є заходи з кібербезпеки. І фаховий український бізнес готовий поділитись своїми компетенціями у цій галузі з державою", - зазначив власник компанії "Октава Капітал" Олександр Кардаков.

Нагадаємо, 12 квітня Фонд підтримки економічної безпеки України та Українська рада бізнесу підписали Меморандум про співпрацю та взаємну підтримку проектів Доктрини економічної безпеки України та Топ 10 пріоритетних законопроектів для економіки.

Довідка:

БIЗНЕС 100 - спільнота 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу. Це платформа, на якій вперше в Україні створюється Доктрина економічної безпеки — найважливіша складова національної безпеки нашої країни.

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