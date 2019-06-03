У Нацбанку прогнозують нову хвилю торговельної війни з Росією

Термін дії контракту на транзит російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року. Тому не виключені нові ембарго щодо України та обмеження в торгівлі.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook, говорячі про головні економічні ризики для країни на поточний рік, інформує БІЗНЕС.

Він припускає, що Росія, швидше за все, не вкладеться у графік щодо запуску "Північного потоку-2", а з трьох запланованих гілок "Турецького потоку" для експорту в Європу в кращому випадку може бути задіяна лише одна гілка.

За підрахунками Данилишина, через це транзит газу територією України доведеться здійснювати не в обсязі 15 млрд кубометрів, як припускали керівники "Газпрому", а в обсязі 70-80 млрд кубометрів.

"Очевидно, що вибудовування переговорних позицій щодо обсягу транзиту і ставки за транзит буде вестися російською стороною в звичному агресивному стилі. Крім можливого військового загострення, нам варто готуватися до можливих нових ембарго і обмежень в торгівлі. З урахуванням того, що РФ як і раніше є найбільшим економічним партнером України (якщо розглядати країни ЄС окремо), це серйозний потенційний ризик", - попередив голова Ради НБУ.

Тому, на його думку, новому складу РНБО потрібно розглянути можливі варіанти протидій можливим торговельним обмеженням з боку Росії.

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