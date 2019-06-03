"Не бачу проблем": Гройсман обіцяє вчасно запустити новий енергоринок

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер", інформує БІЗНЕС.

"Усі підприємства, державні компанії, які мають відношення до ринку електроенергії, сьогодні абсолютно чітко зрозуміли, що вони повинні це зробити, і це буде зроблено. Регулятор повністю підготовив нормативну базу. В середу ми ухвалимо два-три питання, і вся нормативна база буде прийнята. Думаю, введення ринку відбудеться вчасно", – сказав глава уряду.

За його словами, наразі важливим є те, щоб при запуску вільного ринка не піднялася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", – запевнив Гройсман.

Окрім того, він вважає, що ціна для промисловості не повинна суттєво зрости, а для цього потрібні відповідні рішення уряду та регулятора. "Якщо ми приймемо ці рішення і вони почнуть працювати, я не бачу проблем у запуску ринку електроенергії з 1 липня", – резюмував прем’єр.

Нагадаємо:

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.