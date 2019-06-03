ACCIONA та UDP Renewables починають будувати ще дві сонячні електростанції в Україні

Нові об’єкти, які будуть встановлені до кінця поточного року на Одещині, матимуть загальну пікову потужність майже 44 МВт.

UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши інвестиції обсягом 30,6 млн євро. Будівельні роботи розпочнуться цього тижня.

"Це наш черговий проект із ACCIONA, і ми дуже задоволені партнерством, адже можливість розвивати нову для України галузь сонячної енергетики разом з визнаним світовим лідером у цій сфері – це не тільки надійні інвестиції, а й передовий досвід і найвищі стандарти реалізації проекту. Це – найважливіше на етапі становлення ринку, на який чекає тривалий шлях розвитку в Україні", – наголосив засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький.

"Нам приємно продовжувати робити свій внесок у розвиток відновлюваних джерел енергії та стійкості енергетичної системи України, країни з цікавими можливостями для цього сектора", – зазначив директор із розвитку енергетичного бізнесу ACCIONA Хоакін Кастілльо.

Нові СЕС "Гудзовка–Солар" (Ізмаїл) та "Арциз–Солар" (територія Павлівської сільської ради) матимуть пікові потужності 26 МВт і 17,7 МВт і проектні потужності 19,8 МВт і 13,5 МВт відповідно. Ці об’єкти будуть обладнані полікристалічними кремнієвими панелями, встановленими на стаціонарних конструкціях, та будуть завершені наприкінці цього року.

"Гудзовка–Солар" і "Арциз–Солар" протягом року вироблятимуть близько 55 ГВт-год чистої енергії, що можна порівняти з енергоспоживанням 23 000 українських домогосподарств. Введення в експлуатацію цих об’єктів дозволить запобігти викидам близько 53 000 тонн діоксиду вуглецю на рік.

Нагадаємо, першим проектом іспанського енергетичного гіганта на українському ринку стала розбудова Димерської СЕС у Київській області загальною піковою потужністю 57,6 МВт. Перша черга цієї СЕС була введена в експлуатацію компанією UDP Renewables у 2017 році.

Довідка:

ACCIONA – іспанський конгломерат, що спеціалізується на великих інфраструктурних проектах і проектах у сфері відновлюваної енергетики. Компанія має 30-річний досвід і представництва у більш ніж 40 країнах. У 2018 році дохід ACCIONA становив близько 7,5 млрд євро. Її місія полягає у сприянні переходу до низьковуглецевої економіки через ефективне використання ресурсів і турботу про довкілля. ACCIONA застосовує критерії якості й інновації до всіх своїх проектів. Компанія виробляє понад 9 600 МВт у 16 країнах на п’яти континентах. Їй належать 222 вітроелектростанції, 76 гідростанцій, шість великих сонячних електростанцій, три заводи на біомасі та геліоконцентратор.

UDP Renewables – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об’єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 року стати одним із найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт. UDP Renewables входить до складу інвестиційної групи UFuture, яка об’єднує компанії та соціальні проекти українського підприємця Василя Хмельницького та сформувала портфель активів у багатьох сферах – від нерухомості, інфраструктури та промисловості до інноваційних парків, відновлюваної енергетики та фармацевтики.