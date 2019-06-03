"Квадрати" дорожчають: У травні ціни на житло в Києві стрибнули на 12%

За підсумками травня середня вартість житла в новобудовах Києва зросла на 3% і склала 24 тис. грн/кв. метр порівняно з квітнем. При цьому в деяких районах столиці ціни підскочили майже на 12%.

Про це БІЗНЕСу повідомила головний експерт інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.

Якщо ж порівнювати травень 2018-го і травень 2019-го, то ціна на первинному ринку Києва зросла на 8,11%.

Берещак звернула увагу на те, що в окремих районах столиці зафіксоване різке зростання цін. Так, наприклад, у Святошинському районі вартість житла зросла на 11,62% (чи на 2,3 тис. грн/кв. м). При цьому в Подільському, Голосіївському та Дніпровському районах травневе подорожчання склало 6,45% (на 1,4 тис. грн/кв. м), 4,55% (на 1,1 тис. грн/кв. м) та 2,43% (на 0,5 тис. грн/кв. м), відповідно. Незмінними залишилися ціни на квартири у новобудовах Оболонського та Дарницького районах, де коштували 19,7 тис. грн/кв.м та 19,3 тис. грн/кв.м, відповідно.

Водночас цінове просідання за минулий місяць спостерігалося в Печерському (ціна зменшилася на 8,3%), Солом’янському (1,87%), Деснянському (1,67%) та Шевченківському (0,92%) районах.

Збільшення вартості житла експерт пояснює тим, що з січня по травень поточного року ціни на будматеріали зросли на 8-10%, а вартість будівельно-монтажних робіт – майже на 15%. Проте, за її словами, не варто очікувати подальшого стрімкого зростання цін, бо саме попит скеровує пропозицію.

"Житло буде дорожчати через об’єктивні причини – подорожчання вартості будівництва, проте жоден із забудовників навряд чи збільшить ціни вище купівельної спроможності покупця", – запевнила Берещак.

За її даними, найбільшим попитом користуються новобудови комфорт-класу та бізнес-класу. "Наразі все менше нових проектів класу "економ" забудовники виводять на ринок, адже їм важко конкурувати за інтерес інвесторів. У тренді комфортне середовище існування, сервіси і мультифункціональна інфраструктура, яка б покривала work/life баланс", – розповідає Берещак.

Вона також зауважила, що ціноутворення в кожному проекті формується за своїми унікальними параметрами, на які впливає локація, інфраструктура, архітектура комплексу, сусідство з певними об’єктами. "Покупець голосує грошима за комфортне середовище, тож девелопери наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК", – підсумувала експерт.

Фахівці 3m2 проаналізували 186 житлових комплексів з терміном введення в експлуатацію у 2019-21 роках.

Нагадаємо:

за даними інформаційно-аналітичного порталу про новобудови 3м2, за підсумками квітня середня вартість квадратного метру в новобудовах Києва зросла на 1,3% і склала 23,3 тис. грн.

у квітні засновник та головний архітектор компанії Archimatika Дмитро Васильєв повідомив, що на українському ринку житлової нерухомості і, зокрема у київському регіоні, відбувається "захоплення" комфорт-класом. Відповідно "відмирає" економ-клас, що у минулому році проявилося у 20%-му спаді продажів таких квартир.

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