В Україну заходить німецький автобусний лоукостер

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"І так, в Україну заходить найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи FlixBus. І це теж "само сталося", після проведеної нами реформи автобусних перевезень у 2018", - написав міністр.

За даними ЦТС, у FlixBus анонсували на 11 червня першу в Україні прес-конференцію, на якій керівництво компанії розповість про плани розвитку на українському ринку, про бізнес-моделі FlixBus, про новий стандарт міжміських автобусів для України.

Довідка: FlixBus — німецька компанія зі штаб-квартирою в Берліні, що здійснює міжміські автобусні перевезення по Європі і США.

Компанія працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними перевізниками, які надають свої автобуси і документи на маршрути, а FlixBus займається продажами, маркетингом і керуванням графіками.

Компанія співпрацює з понад 250 регіональними партнерами-перевізниками, а також має власні автобуси.

Станом на 1 червня 2019 року FlixВus з'єднує маршрутами понад 2000 населених пунктів в 29 країнах і здійснює більше 350 тисяч рейсів щодня.

У 2017 році компанія оголосила про відкриття рейсів з Києва, Львова, Рівного та Житомира в Польщу і Чехію. Мінімальна ціна квитка зі знижкою становила 5 євро.