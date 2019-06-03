На європейських хабах рекордно впали ціни на газ. Україну теж зачепило

Про повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Українську енергетичну біржу.

Зокрема, на голландському газовому хабі TTF ціни з поставкою 1-2 червня встановилися на рівні 10 євро за мегават, що є найнижчим показником з 2016 року. Загальне зниження спотових цін TTF з 29 травня склало близько 20%. Цю тенденцію підхопили всі ключові європейські хаби, як на спотовому, але і на ф'ючерсному ринку.

У Західній Європі ціни 30 червня знизилися через зростання середньодобових температур і високої потужності вітру, в результаті чого зростання потужності вітроенергетики зменшила попит на газ для газових електростанцій.

"Все це відбувається на тлі заповнених сховищ і стабільно високої надходження американського LNG. Так, в середу американський скраплений газ, згідно із заявою Міністерства енергетики США, був перейменований в "газ свободи", поставки якого "надає союзникам Америки доступне джерело енергії". Навіть на тлі зниження ціни, істотного скорочення поставок американського газу до Європи найближчим часом не передбачається", - відзначили в Українській енергетичній біржі.

Експерти також констатують аномальне зниження ціни газу протягом поточного року. Наприклад, в жовтні минулого року котирування європейських хабів досягали 30 євро за мегават, зараз - утричі менше. "Європа - це класичний приклад високо конкурентного ринку, де ціна швидко реагує на будь-які зміни попиту або пропозиції, - прокоментувала цінову ситуацію член Біржового комітету Інна Щербина.

За її даними, на Українській енергетичній біржі за аналогічний період ціна впала вдвічі - від 12400 до 6700 грн за тис. кубометрів. "І хоча ліквідність українського ринку значно менше ліквідність на європейських хабах, взаємозв'язок в динаміці зміни цін чітко простежується, в основному через забезпечення вільного оптового ринку газу за рахунок імпортної сировини", - додала Щербина.

Нагадаємо, 30 травня заступник міністра енергетики США Марк Менезес удостоїв корисні копалини Штатів особливою пошаною, назвавши природний газ "газом свободи".

За останній рік поставки скрапленого газу з США в Європу зросли на 272%, і Америка збирається й далі нарощувати ці обсяги.