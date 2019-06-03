Філіп Морріс хоче відмовитися від традиційних сигарет

Тютюновий гігант Philip Morris International заявив про намір в перспективі відмовитися від виробництва і продажу традиційних сигарет. Місія компанії – побудувати майбутнє без тютюнового диму – є основою бізнес-стратегії в стійкому розвитку.

Про це йдеться у звіті компанії, повідомляє БІЗНЕС.

У тютюновій компанії визначили чотири стовпи в стратегії сталого розвитку: перетворення і трансформація бізнесу (власне відмова в майбутньому від традиційних сигарет), підвищення ефективності виробництва, управління його соціальним впливом і зменшення впливу на навколишнє середовище.

"Наша компанія робить все можливе, щоб повністю замінити сигарети менш шкідливими альтернативами для повнолітніх курців, які не мають наміру відмовлятися від куріння, вибудовує цінову політику, яка задовольняє споживачів, і використовує всі доступні можливості донести переваги бездимних продуктів суспільству", – коментує останній звіт компанії головний виконавчий директор Філіп Морріс Андре Каланцопулос.

Така стратегія компанії доповнює зусилля Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зі зниження поширеності куріння і спрямована на зменшення кількості курців серед споживачів Філіп Морріс більш ніж в три рази швидше, в порівнянні з показником, встановленим ВООЗ. Компанія прагне, щоб до 2025 року не менше 40 млн осіб, які не готові відмовитися від куріння, перейшли на бездимні продукти Філіп Морріс. В свою чергу, це призвело б до скорочення числа курців сигарет на 55 млн.

Крім створення майбутнього без тютюнового диму, Філіп Морріс спрямовує значні ресурси на недопущення використання дитячої праці та поліпшення умов праці; зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом більш раціонального використання енергії, води та переробки сміття; збереження біорізноманіття, землі і лісів тощо.

Відповідно до звіту, в 2018 році компанія досягла наступних результатів:

- за чотири роки присутності на ринку ТМ IQOS 6 млн дорослих курців кинули палити і переключилися на систему нагрівання тютюну;

- 92% інвестицій у дослідження і розробки та 60% глобальних комерційних витрат були спрямовані на продукти без тютюнового диму;

- продукти без тютюнового диму складають 5,1% від загального обсягу відвантажень, що становить 13,8% від чистого прибутку;

- до кінця 2018 року IQOS був доступний на 44 ринках. На 19 з цих ринків чистий прибуток від бездимної продукції для Філіп Морріс перевищив 10% від загального чистого прибутку, а на трьох ринках бездимна продукція вже стала найбільшою часткою бізнесу Філіп Морріс, що перевищує 50% від загального прибутку;

- компанія Філіп Морріс розробила централізовану ініціативу з утилізації використаних пристроїв IQOS;

- CIRCLE (Центральний контроль і утилізація для економіки замкнутого циклу) забезпечує високі галузеві стандарти утилізації повернутої продукції компанії;

- була покращена програма сільськогосподарської праці, щоб до 2025 року не допустити використання дитячої праці в ланцюжку постачання тютюну. У 2018 році 98% з більш ніж 300 тис. проінспектованих компанією ферм-контрактників не використовують дитячу працю;

- кількість жінок на керівних посадах у Філіп Морріс зросла до 35,2%, що дозволить досягти мети в 40% до 2022 року;

- п'ятий рік поспіль компанія потрапляє до списку кліматичних умов CDP за комплексні дії в скороченні викидів парникових газів і пом'якшенні наслідків зміни клімату, а також за прозорість у своїй звітності.

Довідка: Philip Morris International – провідна міжнародна тютюнова компанія, що займається виробництвом і продажем сигарет, бездимних продуктів і пов'язаних з ними електронних пристроїв та аксесуарів, а також інших нікотиновмісних продуктів на ринках за межами США.