Програма "Т-бетон": В Україні дороги відновлюватимуть бетоном

Про це заявив в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак, виступаючи на VIІI Міжнародній конференції "UkrCemFor 2019", повідомляє БІЗНЕС.

Для цього уряду пропонується схвалити програму бюджетного фінансування у розмірі 10 млрд грн на рік для відновлення доріг значення "Т" за новою для України технологією укладення укочуваного бетону.

"Ми розрахували, що за умови щорічного фінансування в обсязі 10 млрд грн за три-чотири роки буде вирішено питання ремонту усіх українських доріг територіального значення. Технологія укочуваного бетону (Roller Compacted Concrete – це шар бетонної суміші оптимальної вологості, яка укладається за допомогою звичайних катків, - ред.) дозволить простим але сучасним та економним способом відбудувати цю мережу автодоріг", – сказав Новак.

Очільник "Укратодору" також зазначив, що цю технологію наразі активно застосовують при будівництві та ремонті місцевих доріг в Європі. Поверхня з такого бетону – це компроміс, який поєднує переваги технології асфальтобетону та технологій звичайного цементобетонну.

Новак назвав кілька основних переваг застосування укочуваного бетону. По-перше, поверхні з такого бетону можна укласти швидше, ніж зі звичайного бетону. Через те, що така поверхня має менший відсоток цементу порівняно із звичайним бетоном, та не потребує арматури, ця технологія зменшує час виконання робіт та вартість інвестиції. Окрім того, після 24 годин від укладання можна відкривати рух транспорту. По-друге, при укладанні застосовується звичайний каток для укладання асфальту. По-третє, міцність та довговічність укочуваного бетону прирівнюється до поверхні звичайного бетону, яка має високу морозостійкість.

Очільник дорожньої служби також зазначив, що бізнес активно використовує технологію укладання укочуванного бетону. Наприклад, на поверхнях з великим навантаженням і обмеженням швидкості руху – біля логістичних терміналів, елеваторів, паркінгів, промислових майданчиків тощо.

Окрім цієї програми, він заявив, що "Укравтодор" працює над реалізацією проектів будівництва доріг зі звичайним цементобетонним покриттям. "На останніх переговорах мені вдалося переконати наших європейських колег з Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб все наступне кредитне фінансування, яке ми отримаємо, було спрямоване саме на дорогу М-05 Київ–Одеса, аби за кілька років мати повноцінний автобан. Процес цих перемови був досить тривалим і проходив у Брюсселі, Лондоні та Києві. Наразі маємо підтримку європейських колег у цьому питанні", – сказав Новак.

Зокрема, "Укравтодор", з огляду на високу інтенсивність руху та особливості температурного режиму, планує побудувати з цементобетону автодорогу М-05 в межах Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Наразі готується проектна документація на цю дорогу, вартість якої оцінюється в близько €1 млрд.

Нагадаємо, ця дорога входить в коридор Go Highway, який на сьогодні є пріоритетним проектом "Укравтодору". В рамках цього проекту за два роки вже відремонтовано ділянку від Львова до Умані у Львівській та Тернопільській областях і частково у Вінницькій та Черкаській областях.