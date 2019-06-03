Фермерів хочуть віднести до окремої групи оподаткування

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета на комітетських слуханнях щодо підтримки малих агровиробників, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу відомства.

Необхідність такого кроку він пояснив тим, що сьогодні і малі, і великі форми господарювання перебувають в одній, "4-й пільговій групі оподаткування".

"Наразі ми активно співпрацюємо з європейськими експертами щодо підтримки малих і середніх фермерських господарств. Одне із наших спільних напрацювань – це створення Державного аграрного реєстру України, а у перспективі – Платіжної агенції, що дозволить створити прозору систему розподілу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще доступнішою для малих сільгоспвиробників", – сказав Шеремета.

Окрім того, він наголосив на важливості ухвалення законопроекту №8236 про передачу фермерських земель постійного користування у власність фермерам, який сприятиме подальшому розвитку сільського господарства в Україні. Цей документ, ініційований Кабміном, був зареєстрований у Верховній Раді у квітні 2018 року і включений до поряду денного.

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