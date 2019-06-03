У Києві відбудеться конференція "Тіньова економіка. Конкуренція і рейдерство"

У Києві 13 червня відбудеться конференція "Тіньова економіка. Конкуренція і рейдерство", яка стане другою із серії заходів "Бізнес і конфлікти 2019".
Захід організовано Sayenko Kharenko у партнерстві з Асоціацією професіоналів корпоративної безпеки України (АПКБУ), платформи Бізнес100 та за інформаційної підтримки журналу "Бізнес".
У конференції візьмуть участь власники бізнесу, керівники окремих підрозділів холдингів і корпорацій, служб безпеки і юридичних департаментів, а також представники державних установ і контролюючих органів.
Гасло конференції – "Білі починають та виграють".
Під час заходу представники бізнесу поділяться тим, яка ситуація склалася із тіньовими гравцями у їхньому секторі економіки, статистичними даними щорічних втрат легального бізнесу та держави від дій тіньових гравців, а також власним досвідом боротьби з тіньовим ринком.
Попередня програма конференції:
09:30-10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава
10:00-11:30 I СЕСІЯ-ДИСКУСІЯ: "Тіньова економіка - загроза безпеці країни. Як виживати та боротися з тінню".
Учасники:
- ВІТАЛІЙ АНТОНОВ, президент, голова спостережної ради "Концерну Галнафтогаз», голова Наглядової Ради Фонду підтримки економічної безпеки України;
- ВІТАЛІЙ ІЛЬЧЕНКО, власник групи компаній "UKRAVIT";
- АНАТОЛІЙ РЕДЕР, генеральний директор ТДВ "ІнтерХім";
- ІВАН МІРОШНІЧЕНКО, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, "Самопоміч";
- ДМИТРО АНУФРІЄВ, партнер Deloitte.
Теми обговорення:
- Тіньова економіка – реальна загроза економіці чи ми перебільшуємо її значення?
- Як в реальному секторі економіки тінь впливає на конкретні бізнеси та підприємства? Чи знаєте ви реальну частку тіньового ринку у вашому секторі бізнесу?
- Причини існування тіньової економіки та наскільки складно їх усунути?
- Інструменти боротьби з тіньовою економікою, як вони допомагають досягати практичних результатів?
- Що потрібно для ефективної взаємодії з правоохоронними органами? Практичні кейси від учасників дискусії.
- Об’єднання підприємців у питаннях протидії тіньовій економіці, їхня взаємодія із законодавчими і державними органами.
- Чи заважає тіньовий ринок приходу інвестицій в Україну?
11:30-12:00 кава-брейк
12:00-14:00 II СЕСІЯ-ДИСКУСІЯ "Чи здатна деожава подолати тіньову економіку? Коли та як?".
Учасники:
- ТЕТЯНА ОСТРІКОВА, народний депутат ("Самопоміч"), голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики;
- МАКСИМ НЕФЬОДОВ, Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- СЕРГІЙ БІЛАН, Перший заступник голови Державної фіскальної служби України;
- Представник Національної поліції України.
Модератор: СЕРГІЙ ПОГРЕБНОЙ, партнер Sayenko Kharenko та голова правління АПКБУ.
Всі учасники сесій наразі узгоджуються.
Теми обговорення:
- Які державні структури займаються контролем, обліком та боротьбою з тіньовою економікою?
- Який відсоток тіньова економіка складає в економіці України сьогодні?
- Які види нелегального бізнесу сьогодні складають найбільшу частку тіньової економіки у вашому секторі відповідальності?
- Які існують способи боротьби з тіньовим ринком?
- Яка відповідальність і за якими статтями загрожує учасникам ринку тіньової економіки?
- Як співпрацюють державні і правоохоронні органи проти тіньової економіки?
- Що найближчим часом планує робити держава задля зниження рівня тіньової економіки в Україні?
- Якої допомоги з боку бізнеса та суспільства потребує держава в боротьбі з тіньовою економікою?
Дата і час проведення конференції: 13 червня 2019 року, 09:30-14:00
Місце проведення: Hilton Kyiv (м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 30)
Для участі у заході необхідно пройти попередню реєстрацію до 10 червня включно: www.sk.ua
З питань участі звертатися до PR manager ALINA MIKINA.
Телефони: +380 44 499 6000, +380 50 328 4007
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.