У Києві відбудеться конференція "Тіньова економіка. Конкуренція і рейдерство"

У Києві 13 червня відбудеться конференція "Тіньова економіка. Конкуренція і рейдерство", яка стане другою із серії заходів "Бізнес і конфлікти 2019".

Захід організовано Sayenko Kharenko у партнерстві з Асоціацією професіоналів корпоративної безпеки України (АПКБУ), платформи Бізнес100 та за інформаційної підтримки журналу "Бізнес".

У конференції візьмуть участь власники бізнесу, керівники окремих підрозділів холдингів і корпорацій, служб безпеки і юридичних департаментів, а також представники державних установ і контролюючих органів.

Гасло конференції – "Білі починають та виграють".

Під час заходу представники бізнесу поділяться тим, яка ситуація склалася із тіньовими гравцями у їхньому секторі економіки, статистичними даними щорічних втрат легального бізнесу та держави від дій тіньових гравців, а також власним досвідом боротьби з тіньовим ринком.

Попередня програма конференції:

09:30-10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава

10:00-11:30 I СЕСІЯ-ДИСКУСІЯ: "Тіньова економіка - загроза безпеці країни. Як виживати та боротися з тінню".

Учасники:

ВІТАЛІЙ АНТОНОВ, президент, голова спостережної ради "Концерну Галнафтогаз», голова Наглядової Ради Фонду підтримки економічної безпеки України;

ВІТАЛІЙ ІЛЬЧЕНКО, власник групи компаній "UKRAVIT";

АНАТОЛІЙ РЕДЕР, генеральний директор ТДВ "ІнтерХім";

ІВАН МІРОШНІЧЕНКО, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, "Самопоміч";

ДМИТРО АНУФРІЄВ, партнер Deloitte.

Теми обговорення:

- Тіньова економіка – реальна загроза економіці чи ми перебільшуємо її значення?

- Як в реальному секторі економіки тінь впливає на конкретні бізнеси та підприємства? Чи знаєте ви реальну частку тіньового ринку у вашому секторі бізнесу?

- Причини існування тіньової економіки та наскільки складно їх усунути?

- Інструменти боротьби з тіньовою економікою, як вони допомагають досягати практичних результатів?

- Що потрібно для ефективної взаємодії з правоохоронними органами? Практичні кейси від учасників дискусії.

- Об’єднання підприємців у питаннях протидії тіньовій економіці, їхня взаємодія із законодавчими і державними органами.

- Чи заважає тіньовий ринок приходу інвестицій в Україну?

11:30-12:00 кава-брейк

12:00-14:00 II СЕСІЯ-ДИСКУСІЯ "Чи здатна деожава подолати тіньову економіку? Коли та як?".

Учасники:

ТЕТЯНА ОСТРІКОВА, народний депутат ("Самопоміч"), голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики;

МАКСИМ НЕФЬОДОВ, Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

СЕРГІЙ БІЛАН, Перший заступник голови Державної фіскальної служби України;

Представник Національної поліції України.

Модератор: СЕРГІЙ ПОГРЕБНОЙ, партнер Sayenko Kharenko та голова правління АПКБУ.

Всі учасники сесій наразі узгоджуються.

Теми обговорення:

- Які державні структури займаються контролем, обліком та боротьбою з тіньовою економікою?

- Який відсоток тіньова економіка складає в економіці України сьогодні?

- Які види нелегального бізнесу сьогодні складають найбільшу частку тіньової економіки у вашому секторі відповідальності?

- Які існують способи боротьби з тіньовим ринком?

- Яка відповідальність і за якими статтями загрожує учасникам ринку тіньової економіки?

- Як співпрацюють державні і правоохоронні органи проти тіньової економіки?

- Що найближчим часом планує робити держава задля зниження рівня тіньової економіки в Україні?

- Якої допомоги з боку бізнеса та суспільства потребує держава в боротьбі з тіньовою економікою?

Дата і час проведення конференції: 13 червня 2019 року, 09:30-14:00

Місце проведення: Hilton Kyiv (м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 30)

Для участі у заході необхідно пройти попередню реєстрацію до 10 червня включно: www.sk.ua

З питань участі звертатися до PR manager ALINA MIKINA.

Телефони: +380 44 499 6000, +380 50 328 4007

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