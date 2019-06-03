Гройсман прогнозує, що МВФ висуне Україні нові вимоги

Програма співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) може бути доповнена новими вимогами.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу уряду.

Він не виключив, що сценарії розвитку України будуть закладені в подальшу програму співпраці з міжнародними партнерами, передусім з МВФ. "Ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні", - сказав Гройсман.

За його словами, МВФ готовий працювати з Україною. "Думаю, у нас буде програма, доповнена серйозними питаннями. Програма, яку ми виконуємо зараз, – оптимальна і ефективна, але вибори нас призупинили. Проте ми в повній взаємодії", - додав глава уряду.

Нагадаємо, наприкінці травня генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон повідомив, що умовами отримання Україною наступного траншу від МВФ є ухвалення середньострокового плану реформування Митної та Податкової служб і автоматична перевірка е-декларацій.