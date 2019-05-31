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WOG закриває свої кафе у Києві

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Компанія WOG вирішила закрити мережу столичних кафе.

Про це повідомили у прес-службі компанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"Ми закрили кафе в місті. Залишилися три кафе-point в Ашан, в ТРЦ Форум у Львові", - зазначили у WOG.

 Водночас у компанії заявили, що залишаються працювати кафе в 16 поїздах Інтерсіті і трьох аеропортах. "Ми хочемо розвиватися в інфраструктурних об'єктах", - повідомили в прес-службі.

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