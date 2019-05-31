WOG закриває свої кафе у Києві

Компанія WOG вирішила закрити мережу столичних кафе.
Про це повідомили у прес-службі компанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".
"Ми закрили кафе в місті. Залишилися три кафе-point в Ашан, в ТРЦ Форум у Львові", - зазначили у WOG.
Водночас у компанії заявили, що залишаються працювати кафе в 16 поїздах Інтерсіті і трьох аеропортах. "Ми хочемо розвиватися в інфраструктурних об'єктах", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо:
- у Києві у компанії WOG було два міських кафе - на площі Льва Толстого та біля станції метро Олімпійська. У 2015 році компанія повідомляла про плани відкрити близько 200 кафе по всій Україні.
- 15 травня 2019 року Антимонопольний комітет України оштрафував три мережі автозаправних станцій - WOG, ОККО і SOCAR - за змову при встановленні цін на паливо на загальну суму 77 млн грн.