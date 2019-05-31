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Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії

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Розгляд рішень, на яких публічно наполягав олігарх Ігор Коломойський, РНБО перенесла на два тижні.

 Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичній безпеці. Однак рішень ухвалено не було. "Сьогодні проблематику енергетики обговорили в форматі наради, а через два тижні будуть прийняті відповідні рішення", - повідомляє офіційний сайт президента.

Формальним приводом для проведення сьогоднішнього засідання РНБО стала трагедія на шахті "Лісова" (ДП "Львіввугілля"), яка забрала життя двох гірників. У той же час, як завив глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, профспілкові лідери на дане засідання запрошені не були.

Засідання пройшло в закритому режимі. Найбільш резонансним питанням, яке розглядалося РНБО, був новий ринок електроенергії.

Як повідомлялося, на скасуванні закону "Про ринок електроенергії" публічно наполягає підприємець Ігор Коломойський, феросплавні заводи якого є найбільшими споживачами електроенергії в Україні.

Закон "Про ринок електроенергії", на підставі якого 1 липня 2019 року має бути введений новий ринок електроенергії, розроблений за участю європейських експертів та впроваджує положення Третього енергопакету ЄС.

Введення конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України, зафіксованого в рамках Меморандуму про співпрацю України і ЄС.

Імплементація ринку електроенергії є умовою надання макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС в розмірі 500 млн євро.

Володимир Зеленський законопроект Ігор Коломойський ринок електроенергії РНБО