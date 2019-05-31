Кукурудза та олія попереду: Україна збільшила експорт продукції АПК на 18,6%

За чотири місяці поточного року Україна експортувала аграрної продукції на 7,1 млрд доларів, що на 1,1 млрд доларів або на 18,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Такі дані оприлюднила в.о.міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофимцева у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За її даними, серед країн, куди Україна найбільше експортувала, левову частку займають країни Азії – 41,6% (2,96 млрд доларів).

На країни ЄС припадає 33,5% експорту (2,38 млрд доларів), на африканські країни – 15,7% (1,1 млрд доларів), країни СНД – 6,6% (472,2 млн доларів), США – 0,5% (35,6 млн доларів).

Структура експорту продукції виглядає таким чином:

1. Кукурудза - 2,37 млрд доларів;

2. Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна – 1,47 млрд доларів;

3. Пшениця і суміш пшениці та жита - 805,5 млн доларів;

4. Макуха та інші тверді відходи, одержані під час добування рослинних жирів та олій, за винятком відходів соєвої та арахісової олії - 373 млн доларів;

5. Соя – 344, 6 млн доларів;

6. М'ясо та субпродукти домашньої птиці – 199,2 млн доларів;

7. Макуха та інші тверді відходи соєвої олії - 108,7 млн доларів;

8. Олія соєва – 87, 2 млн доларів;

9. Сигари, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками - 78,3 млн доларів;

10. Насіння ріпаку – 73,4 млн доларів.

Обсяг імпорту за чотири місяці 2019 року склав 2, 01 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними МінАПК, з початку 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала 31 млн тонн зернових.

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