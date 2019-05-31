В українського Monobank з`явилася нова версія

Про це повідомив співзасновник банку Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він зауважив, що одна з найбільших доробок в новій версії - новий розділ депозитів. "В першу чергу, ми сильно переробили дизайн цього розділу. Якщо чесно, нам завжди здавалося, що з точки зору естетики і UX вкладка "Депозити" у нас була слабенька", - зауважив Дубілет.

Також, за його словами, у розділі депозитів з'явилося пару нових функцій.

"По-перше, з'явився вклад з достроковим розірванням. Зручно, якщо ви боїтеся розміщувати депозит, але не впевнені, не знадобляться вам раптом гроші. По-друге, тепер є можливість оформити депозит на будь-яку кількість місяців від 1 до 12, а не тільки 1, 3, 6 і 12, як було раніше. Ну і, щоб два рази не вставати, згадаю, що минулого тижня ми підняли депозитні ставки", - написав співзасновник Monobank.

За його даними, клієнти інтернет-банку тримають на депозитах і картках майже 3,5 млрд грн.

Дубілет також уточнив, що нова версія депозитів зроблена поки тільки на Android, а для iOS буде через кілька днів.

Нагадаємо, у лютому Monobank запустив новий проект для СПД і тих користувачів, які хотіли б переводити зарплату на карту. Якщо користувач є фізособою-підприємцем (ФОПом) або отримує зарплату на картки інших банків, тепер він може отримувати ці виплати на карту monobank.