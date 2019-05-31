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Лід розтанув: Huawei повернули в списки Google і Wi-Fi Alliance

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Google, SD Association і Wi-Fi Alliance повернули китайську компанію Huawei у списки своїх партнерів.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Androidpolice.

Так, смартфон Huawei Mate 20 повернувся в список учасників програми бета-тестування нової версії операційної системи Android Q. Також компанію Huawei можна побачити у переліку партнерів на офіційному сайті SD та на сайті Wi-Fi

Це пов'язують з отриманням компанією Huawei тимчасової ліцензії на роботу в США терміном 90 днів.

Нагадаємо:

 Довідка:  Huawei – другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У 2018 році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів.

Загальний обсяг закупівель китайською компанією комплектуючих в США становить близько $11 млрд на рік.

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