Лід розтанув: Huawei повернули в списки Google і Wi-Fi Alliance

Google, SD Association і Wi-Fi Alliance повернули китайську компанію Huawei у списки своїх партнерів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Androidpolice.

Так, смартфон Huawei Mate 20 повернувся в список учасників програми бета-тестування нової версії операційної системи Android Q. Також компанію Huawei можна побачити у переліку партнерів на офіційному сайті SD та на сайті Wi-Fi.

Це пов'язують з отриманням компанією Huawei тимчасової ліцензії на роботу в США терміном 90 днів.

Нагадаємо:

17 травня 2019 року США, посилаючись на загрозу національній безпеці, ухвалили рішення включити Huawei та ще 70 пов`язаних з нею компаній в "чорний список". Цим рішенням американських виробників, які продають Huawei будь-яке обладнання, зобов`язали отримувати спеціальні ліцензії в США.

Слідом за цим Google та виробники чіпів IntelCorp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. та Broadcom Inc. вирішили частково призупинити співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei, а SD Association та Wi-Fi Alliance видалили Huawei зі списку партнерів.

21 травня Міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію (на 90 днів), яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення

Довідка: Huawei – другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У 2018 році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів.

Загальний обсяг закупівель китайською компанією комплектуючих в США становить близько $11 млрд на рік.