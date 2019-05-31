За чотири роки інвестиції в українські порти зросли в 3,3 рази

Адміністрація морських портів України (АМПУ) інвестувала у розвиток портової інфраструктури понад 3,5 млрд грн. З 2015 року інвестиції зросли у 3,3 рази.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час круглого столу, який пройшов у рамках Українського портового форуму 2019 в Одесі, інформує БІЗНЕС.

За його даними, зокрема, понад 100 млн доларів АМПУ інвестувало в розвиток портів за два останні роки. "Без малого мільярд доларів - 926,65 млн доларів - саме стільки портова галузь України залучить в найближчі кілька років. Найбільша частка цієї суми - проекти державно-приватного партнерства. 30 проектів на більш як один мільярд доларів. Саме стільки сьогодні налічує інвестиційний портфель АМПУ і бізнесу в портах", - повідомив міністр.

При цьому він додав, що у поточному році АМПУ планує завершити виконання власних зобов’язань за п'ятьма великими інфраструктурними проектами у п'яти портах. Загальна сума інвестицій Адміністрації та бізнесу за весь період їх реалізації має скласти понад 16 млрд грн.

Омелян також повідомив, що, за даними останньої звітності, загальний дохід від наданих послуг у морських портах України склав щонайменше 1,7 млрд доларів, що дорівнює 2 % ВВП країни.

Крім того, міністр зазначив, що наразі Україна працює над подальшою інтеграцією морських портів у міжнародну мережу TEN-T, "як шлях забезпечення реалізації умов Угоди про Асоціацію - а далі єдине морське вікно, транзитні маршрути, safe sea net".

"На даний момент ми зосереджуємо свої зусилля на підготовці інвестиційних проектів, включених до Індикативного інвестиційного плану TEN-T. Зокрема, до даного плану включено 9 стратегічних проектів морської галузі на загальну суму 873 млн євро, зокрема п’ять проектів щодо реконструкції причалів, проведення днопоглиблювальних робіт у портах Південний та Чорноморськ", - поінформував Омелян.

Він також повідомив, що Мінінфраструктури буде підтримувати такий інструмент залучення інвестицій, як концесія. "На сьогодні, портова галузь стоїть перед викликом впровадження такої моделі господарювання. Так, зокрема,...вживаються заходи із формування конкурсної комісії для визначення концесіонера для державного майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" та ДП "Стивідорна компанія Ольвія", а також заходи щодо ініціювання концесійних проектів в морських портах Південний та Чорноморськ. Реалізація концесійних проектів також передбачена Індикативним інвестиційним планом TEN-T", - заявив міністр.

Нагадаємо, напередодні, 30 травня, заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавринюк під час щорічного форуму Ukrainian Ports Forum 2019 повідомив, що АМПУ має у своєму кейсі 30 інфраструктурних проектів, які мають залучити у морську галузь близько 1 млрд інвестицій в найближчі роки.