Названо термін запуску нового "Шовкового шляху" через Україну

Україна, Грузія і Азербайджан планують у кінці поточного року запустити залізничний маршрут з Китаю до Європи, який називають новим "Шовковим шляхом".

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк під час виступу на форумі Ukrainian Ports Forum 2019, інформує БІЗНЕС.

За його словами, наразі триває робота по створенню кооперації трьох залізниць: Азербайджану, Грузії і України та залізничного маршруту з Китаю в Європу через Каспій і Україну.

"У Каспійському морі Азербайджанська залізниця оперує двома поромами. В "Укрзалізниці" на балансі також два порома, якими вони планують спільно оперувати. Зараз стоїть завдання виробити єдиний маршрут і єдиний плаваючий тариф, що дозволить збільшити пропускну здатність і направити всі вантажі через Україну", - поінформував Лавренюк.

За його словами, Україна вже виконала близько 80% своїх зобов'язань у рамках цього проекту. "Це величезні обсяги роботи на міждержавному рівні. Україна вже на 80-90% завершила свою частину роботи, але міжнародні відносини - дуже складне завдання. Але наша мета, що до кінця цього року це повинно бути реалізовано", - сказав заступник міністра інфраструктури.

Довідка: Новий "шовковий шлях" (Євразійський сухопутний міст) — транспортний маршрут для переміщення залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи.

У кінці листопада 2015 року на тлі російської збройної агресії проти України, військової інтервенції Росії в Сирію та загострення відносин між Росією та Туреччиною транспортні компанії Китаю, Казахстану, Грузії, Азербайджану і Туреччини підписали в Стамбулі Угоду про створення консорціуму для перевезення вантажів з Китаю до Європи в обхід російської території — Транскаспійський транспортний маршрут.

14 січня 2015 року до проекту долучилась Україна.

У серпні 2018 року в Україні презентували концепцію альтернативного "Нового шовкового шляху". Магістраль, за задумом авторів ідеї, з'єднає Китай з сімома державами - Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Грузією, Україною і Польщею. Ширина колії на всьому шляху повинна відповідати китайському стандарту, тобто 1435 мм, а швидкість руху поїздів - більше 250 км/ г.

Загальна довжина залізничного коридору повинна скласти 5100 км (без урахування морських відрізків), що на 200 км коротше Євразійського сухопутного моста (Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Польща), за яким зараз проходять контейнери з Китаю до Євросоюзу.