"Ze, Ze": Зеленський може стати власником п'яти брендів

Президент України Володимир Зеленський подав до Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) заявки на реєстрацію п'яти нових товарних знаків, пов'язаних з його політичною діяльністю.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням LIGA.net.

Згідно з інформацією в базі даних Укрпатенту, в березні поточного року Зеленський подав заявки на реєстрацію таких брендів, як "Зекоманда", "Ze, Ze!" і "Ze2019". Також він планує зареєструвати ТМ "Команда Зеленського".

Фото: biz.liga.net

Ці товарні знаки президент планує використовувати у рекламній діяльності, освіті та сфері розважальних послуг, телеком-сфері та інтернеті, а також для поліграфії.

Зазначається, что на Зеленського також зареєстровані торгові марки проектів "Студії Квартал 95". Всього на його рахунку два десятки товарних знаків.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вийшов зі свого бізнесу ("Квартал 95"), передавши свою частку одному з бізнес-партнерів.