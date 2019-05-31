Уряд зафіксував найнижчий рівень тіньової економіки за 11 років

У минулому році в Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє БІЗНЕС.

За його даними, рівень тіньової економіки становить 30% від ВВП. Це на 10 процентних пунктів нижче, ніж у 2015 році", - стверджує Кубів.

Він також поінформував, що за останні три роки роботи українська економіка припинила падіння в 2016 році і з того часу сукупно виросла на 8,4%.

У першому кварталі 2019 року зростання склало 2,2%.

Окрім цього, Кубів повідомив, що три роки середня зарплата виросла на 170 доларів: з близько 210 доларів у грудні 2015 до 383 доларів у квітні 2019. У приватному секторі середня зарплата в квітні 2019 року складає вже 438 доларів. "Це вказує на те, що справи бізнесу покращились", - зауважив перший віце-прем'єр.