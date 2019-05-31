"Приватна" справа: Нацбанк звинувачує Коломойського у блокуванні позову у Швейцарії

Екс-акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Національного банку України в Швейцарії у справі "ПриватБанку".
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України.
За даними регулятора, сьогодні, 31 травня, Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і "Приватбанку" щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування і 5 договорів особистої поруки олігарха за цими кредитними договорами.
"Такий позов і зазначені позовні вимоги - це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ в Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами поруки", - заявляють у Нацбанку.
Центробанк також нагадав, що у грудні 2018 року звернувся до першої інстанції суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя.
У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником "Приватбанку", уклав з Нацбанком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих "Приватбанком" за період 2008-2014 років.
"Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами "Приватбанку", заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд грн", - стверджують в НБУ.
"Однак замість добросовісного виконання взятих на себе зобов’язань, колишній акціонер "ПриватБанку" Коломойський вчиняє юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів в Швейцарії та Україні про стягнення заборгованості", - додали в Нацбанку.
Нагадаємо, 23 травня в інтерв'ю ЕП бізнесмен Ігор Коломойський заявив про намір знову стати співвласником державного "ПриватБанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.
Довідка:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
- 20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які згодом об`єднали в один.
- 20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".
- 21 травня Господарський суд Києва на вимогу Коломойського зобов'язав Нацбанк надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.
- 22 травня Нацбанк України і "ПриватБанк" повідомили, що виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".
- 24 травня Нацбанк оскаржив два рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня щодо "ПриватБанку".
- 28 травня "ПриватБанк" оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня 2019 року.