"Приватна" справа: Нацбанк звинувачує Коломойського у блокуванні позову у Швейцарії

Екс-акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Національного банку України в Швейцарії у справі "ПриватБанку".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України.

За даними регулятора, сьогодні, 31 травня, Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і "Приватбанку" щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування і 5 договорів особистої поруки олігарха за цими кредитними договорами.

"Такий позов і зазначені позовні вимоги - це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ в Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами поруки", - заявляють у Нацбанку.

Центробанк також нагадав, що у грудні 2018 року звернувся до першої інстанції суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя.

У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником "Приватбанку", уклав з Нацбанком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих "Приватбанком" за період 2008-2014 років.

"Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами "Приватбанку", заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд грн", - стверджують в НБУ.

"Однак замість добросовісного виконання взятих на себе зобов’язань, колишній акціонер "ПриватБанку" Коломойський вчиняє юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів в Швейцарії та Україні про стягнення заборгованості", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, 23 травня в інтерв'ю ЕП бізнесмен Ігор Коломойський заявив про намір знову стати співвласником державного "ПриватБанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.

Довідка: